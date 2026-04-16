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Novità Adele torna in studio e guarda al cinema: nuova musica in arrivo per «Cry To Heaven»

Covermedia

16.4.2026 - 11:00

Adele
Adele

La cantante britannica prepara un possibile singolo, mentre debutta come attrice nel film tratto dal romanzo di Anne Rice.

Covermedia

16.04.2026, 11:00

16.04.2026, 11:33

Adele torna a incidere nuova musica a cinque anni dall'album «30». Secondo quanto riportato dal quotidiano «Sun», l'artista è rientrata in studio di registrazione mentre si prepara al debutto come attrice.

Dopo aver concluso la residency a Las Vegas nel novembre 2024, Adele si è allontanata dalla scena musicale ed è ora attesa sul set di «Cry To Heaven», film diretto da Tom Ford. Nel cast anche Aaron Taylor-Johnson e Nicholas Hoult.

Secondo fonti vicine alla produzione, il ritorno in studio sarebbe legato alla realizzazione di un nuovo singolo destinato alla colonna sonora del film.

«Cry To Heaven» è tratto dal romanzo di Anne Rice del 1982 e racconta la vita dei castrati e delle rivalità aristocratiche nell'Italia del XVIII secolo.

In passato Adele aveva parlato apertamente del suo rapporto con i tour: «Ho scelto una residency perché odio andare in tour», aveva detto durante uno degli ultimi concerti a Las Vegas. «Volevo mantenere stabile la vita di mio figlio».

La cantante ha anche lasciato intendere un cambiamento di fase: «Non so quando tornerò sul palco. È il momento di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo».

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