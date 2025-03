Kanye West

Dopo oltre due anni dalla rottura con Kanye West, Adidas ha venduto l'ultima paia di sneaker Yeezy, ponendo fine a una collaborazione controversa. La decisione arriva dopo che il brand ha affrontato ingenti perdite economiche e ha scelto di destinare parte dei ricavi in beneficenza.

Covermedia Covermedia

Adidas ha ufficialmente chiuso il capitolo Yeezy. Il colosso dello sportswear ha venduto l'ultimo paio di sneaker nate dalla collaborazione con Kanye West, più di due anni dopo aver interrotto i rapporti con il rapper a causa delle sue dichiarazioni antisemite nel 2022.

La fine della partnership con West, noto anche come Ye, ha lasciato Adidas con un enorme stock invenduto, stimato in un valore di 1,2 miliardi di euro, accumulato nei magazzini.

L'interruzione dell'accordo con il rapper ha avuto ripercussioni significative sui bilanci del marchio tedesco. Nel 2023, Adidas ha annunciato un piano per vendere le scorte rimanenti, destinando parte del ricavato a organizzazioni benefiche come la Anti-Defamation League e la Robert Kraft's Foundation to Combat Antisemitism.

Difendendo la scelta di mettere in vendita le scarpe invece di distruggerle, l'amministratore delegato Bjorn Gulden aveva dichiarato: «Questa soluzione è molto meglio che distruggere e mandare al macero l'inventario».

Collaborazione iniziata nel febbraio 2015

La collaborazione tra Adidas e Kanye West era iniziata nel febbraio 2015, con il lancio delle Yeezy Boost 750 nel giorno di San Valentino. Inizialmente, la partnership si rivelò estremamente redditizia per il marchio, ma la brusca separazione ha causato conseguenze economiche pesanti.

Presentando i risultati finanziari annuali questa settimana, Adidas ha confermato che nel 2024 i ricavi in Nord Americasono diminuiti del 2%, attribuendo il calo esclusivamente alla riduzione delle vendite di Yeezy.

Con l'ultimo paio venduto, Adidas volta definitivamente pagina su una delle collaborazioni più discusse e controverse della moda e dello streetwear.