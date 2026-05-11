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Miniserie Netflix «Adolescence» domina i BAFTA TV Awards con ben quattro vittorie

Covermedia

11.5.2026 - 11:10

Stephen Graham
Stephen Graham

La miniserie Netflix conquista i premi principali della televisione britannica, mentre il giovane Owen Cooper continua a riscrivere i record del piccolo schermo.

Covermedia

11.05.2026, 11:10

11.05.2026, 11:53

La miniserie «Adolescence» ha dominato i BAFTA TV Awards conquistando quattro premi nel corso della cerimonia andata in scena alla Royal Festival Hall di Londra.

La produzione Netflix, acclamata per il racconto della violenza e del disagio maschile adolescenziale, ha vinto il premio come miglior miniserie. Stephen Graham, co-creatore dello show, ha invece ricevuto il riconoscimento come miglior attore protagonista.

«Non salviamo vite», ha dichiarato Graham durante la serata. «Ma abbiamo l'opportunità di raccontare la condizione umana. E abbiamo il dovere di raccontare belle storie».

La serie arrivava alla cerimonia con undici candidature.

Owen Cooper miglior attore non protagonista

Owen Cooper, diventato celebre grazie al ruolo del tredicenne Jamie Miller, ha vinto il premio come miglior attore non protagonista, mentre Christine Tremarco ha conquistato il riconoscimento come miglior attrice non protagonista per il ruolo della madre del ragazzo.

Negli ultimi dodici mesi, il sedicenne Cooper ha già ottenuto un Emmy, un SAG Award, un Golden Globe e un Critics Choice Award per la serie, diventando il più giovane attore della storia a vincere i quattro principali premi televisivi per una singola interpretazione.

L'equivalente britannico degli Emmy Awards USA

I BAFTA TV Awards sono considerati l'equivalente britannico degli Emmy Awards statunitensi. L'edizione 2026 è stata condotta dal comico e attore Greg Davies.

Tra gli altri vincitori della serata figurano la serie drama «Code Of Silence», la comedy «Amandaland», Steve Coogan premiato per «How Are You? It's Alan (Partridge)» e Katherine Parkinson per «Here We Go».

Nelle categorie factual e documentari hanno trionfato «Go Back To Where You Came From», «The Celebrity Traitors», la soap «EastEnders», la serie internazionale «The Studio», il programma di attualità «Gaza: Doctors Under Attack» e il documentario «Grenfell: Uncovered».

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