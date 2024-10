La cantante Noemi debutta come attrice in una nuova serie Netflix

Adorazione

Dal 20 novembre arriva su Netflix «Adorazione», la nuova serie diretta da Stefano Mordini, che segna il debutto di Noemi come attrice protagonista.

Covermedia

Presentata alla rassegna Alice nella Città, la serie si immerge nelle atmosfere del thriller psicologico, raccontando la storia di una giovane donna che cerca rifugio in un luogo isolato, ma si ritrova in un vortice di segreti, ossessioni e misteri che metteranno alla prova la sua mente e le sue emozioni.

Per la cantante di «Sono solo parole», si tratta di una sfida inedita, lontana dal mondo della musica che l'ha resa celebre. In un'intervista ha parlato della sua esperienza sul set: «Questo ruolo mi ha permesso di scoprire aspetti di me che non avevo mai esplorato. È stato intenso e liberatorio, soprattutto grazie alla guida di Stefano, che mi ha aiutato a entrare davvero nella pelle del personaggio».

Di cosa parla «Adorazione»

Girata in location isolate e suggestive, «Adorazione» punta molto sull'atmosfera per costruire una tensione psicologica palpabile. Stefano Mordini, già noto per il suo lavoro in «Pericle il nero» e «La scuola cattolica», ha voluto creare un racconto che indaga a fondo l'animo umano, spingendo i suoi personaggi ai limiti.

La colonna sonora, tra orchestrale ed elettronica, accompagna perfettamente la narrazione, accentuando i momenti di suspense e inquietudine.

Con la sua interpretazione in «Adorazione», Noemi inaugura una nuova fase della sua carriera, dimostrando versatilità artistica. Oltre all'atteso debutto della serie su Netflix, la cantante tornerà presto al centro dell'attenzione musicale con il suo tour Live 2024, che partirà nei primi mesi del prossimo anno.

Un'agenda fitta di impegni che la vedrà protagonista sia sul piccolo schermo che sui palchi di tutta Italia.

Covermedia