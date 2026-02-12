Adriano Celentano torna a farsi sentire con un video e con una frase enigmatica

Adriano Celentano (foto d'archivio) IMAGO/Dreamstime

Adriano Celentano, nel giorno del compleanno della moglie Claudia Mori, pubblica un video su Instagram che si conclude con una sua foto attuale e una frase enigmatica.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 12 febbraio, giorno dell'82esimo compleanno di Claudia Mori, Adriano Celentano torna a farsi sentire sui social.

Il Molleggiato, 86enne, ha aperto il suo account Instagram 4 anni fa.

Il video mostra un suggestivo montaggio di immagini live dall’Arena di Verona sulle note di «Soli».

La clip si chiude con una sua foto attuale accompagnata da una frase enigmatica :«Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!». Mostra di più

Adriano Celentano, classe 1938, è arrivato sui social alcuni anni fa, quando ne aveva già 82.

Un artista sempre al passo coi tempi, nonostante l'età.

Giovedì, in occasione dell'82esimo compleanno della moglie Claudia Mori, anche lui, dopo tanto, si è rifatto vivo su Instagram.

Ricordiamo che la scintilla tra «Il Molleggiato» e l'attrice romana è nata nel 1964 durante le riprese del film «Uno strano ragazzo». L'anno dopo si sono sposati, dicendosi «sì» alle 3h30 del mattino per evitare di essere assaliti dai fotografi e dai fan che li seguivano da settimane.

Da quel momento è nato non solo l'amore che ancora oggi li rende «la coppia più bella del mondo».

L'ultimo messaggio del Molleggiato

Sulle note di «Soli», accompagnate da un suggestivo montaggio di immagini live dall'Arena di Verona tratte dallo storico evento Rock Economy del 2012, Adriano Celentano torna a farsi vedere sui suoi canali ufficiali con un breve video che si chiude su una sua immagine attuale.

Adriano riappare con lo sguardo intenso di sempre e affida il suo ritorno a una frase che racchiude tutta la sua inconfondibile ironia provocatoria: «Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!».

A 87 anni l'artista dimostra di non aver perso nulla del suo carisma magnetico, imprevedibile e irriducibilmente rock.

Un'apparizione breve, ma capace ancora una volta di catalizzare l'attenzione, nel segno di uno stile che continua a sfidare il tempo.