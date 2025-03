Stefano De Martino Covermedia

Uno scoop svela come, dietro la facciata di gioco aleatorio, le vincite di «Affari Tuoi» rispettino un budget medio prestabilito. Da Max Giusti a Flavio Insinna, le cifre non mentono. Ma vale anche per Stefano De Martino?

La fortuna? Conta solo se capiti nella puntata giusta. Così l'inviata Rajae sintetizza lo scoop che smonta il mito dell'aleatorietà di «Affari Tuoi».

Striscia la Notizia ha infatti portato alla luce un «sistema» che regola le vincite del programma in modo da rispettare una media economica ben definita, puntata dopo puntata.

Il meccanismo non riguarda solo il passato, ma anche le edizioni condotte da Flavio Insinna, durante le quali - per ben quattro stagioni consecutive - la vincita media a puntata si è sempre mantenuta intorno ai 36.000 euro. Per la precisione: edizione 2013/2014 euro 36.178, edizione 2014/2015 euro 35.234, edizione 2015/2016 euro 36.201, edizione 2016/2017 euro 36.769. Numeri che parlano chiaro e che sollevano dubbi anche sull'edizione attuale condotta da Stefano De Martino.

Il 24 settembre 2024, ospite del podcast Tintoria, Max Giusti svela che ai suoi tempi la produzione doveva rispettare un budget medio di 33'000 euro a puntata. Parole clamorose, che contraddicono quanto affermato da Pasquale Romano, autore del programma, che il 23 novembre 2024, intervistato da «La Verità», aveva negato l'esistenza di un tetto di spesa, sostenendo che il programma si basasse unicamente sulla fortuna e su infinite variabili non controllabili.

Ma Striscia ha smentito queste dichiarazioni con i dati alla mano, dimostrando che le dinamiche «casuali» del gioco sono in realtà finalizzate a garantire vincite sempre in linea con un budget prestabilito. Quindi, altro che fortuna: il programma si affida a un equilibrio ben calcolato, in cui le vincite non sono frutto del caso, ma risultato di un'attenta pianificazione.

A questo punto, la domanda è inevitabile: il «sistema» è ancora attivo anche oggi? E quanto può ancora dirsi basato sulla fortuna un gioco dove la probabilità di vincita sembra orientata dal bilancio? Tutti i dettagli in un'inchiesta destinata a far discutere.