Stefano De Martino

Il pubblico ha bocciato la scenografia giudicata «cupa e antiquata». Rivisti colori e illuminazione per rilanciare il programma di Stefano De Martino.

Covermedia Covermedia

Stefano De Martino riparte con un restyling: dopo le polemiche, «Affari Tuoi» modifica lo studio per renderlo più accogliente e moderno.

Il debutto della nuova scenografia del game show di Rai 1 non ha convinto gli spettatori. Lo studio, caratterizzato da mattoni a vista e toni scuri, è stato definito sui social «troppo cupo» e «simile a un magazzino». Molti hanno parlato di un passo indietro rispetto alle edizioni precedenti, citando perfino paragoni con l'era Insinna.

La Rai ha deciso di intervenire rapidamente: i mattoni rosso scuro sono stati ridipinti di bianco e al centro è comparsa una grande scritta luminosa con il titolo del programma, studiata per alleggerire l'atmosfera e rendere più vivace la cornice televisiva.

La decisione sarebbe maturata anche osservando i dati d'ascolto, messi a confronto con la concorrenza di Canale 5. L'obiettivo è restituire al format la familiarità che ha reso «Affari Tuoi» un appuntamento di successo nella fascia preserale.