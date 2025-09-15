  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Scenografia cupa e antiquata» Il programma di Stefano De Martino «Affari Tuoi» cambia look dopo le critiche

Covermedia

15.9.2025 - 11:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino

Il pubblico ha bocciato la scenografia giudicata «cupa e antiquata». Rivisti colori e illuminazione per rilanciare il programma di Stefano De Martino.

Covermedia

15.09.2025, 11:00

15.09.2025, 11:06

Stefano De Martino riparte con un restyling: dopo le polemiche, «Affari Tuoi» modifica lo studio per renderlo più accogliente e moderno.

Il debutto della nuova scenografia del game show di Rai 1 non ha convinto gli spettatori. Lo studio, caratterizzato da mattoni a vista e toni scuri, è stato definito sui social «troppo cupo» e «simile a un magazzino». Molti hanno parlato di un passo indietro rispetto alle edizioni precedenti, citando perfino paragoni con l'era Insinna.

La Rai ha deciso di intervenire rapidamente: i mattoni rosso scuro sono stati ridipinti di bianco e al centro è comparsa una grande scritta luminosa con il titolo del programma, studiata per alleggerire l'atmosfera e rendere più vivace la cornice televisiva.

La decisione sarebbe maturata anche osservando i dati d'ascolto, messi a confronto con la concorrenza di Canale 5. L'obiettivo è restituire al format la familiarità che ha reso «Affari Tuoi» un appuntamento di successo nella fascia preserale.

I più letti

Pfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
Causa legale da 2 miliardi per Ozempic accusato di gravi effetti collaterali
Ristorante di Mallorca pubblica la foto di un conto esorbitante, che scatena subito il web
Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica

Le ultime su «Affari Tuoi»

Tante cose in testa. Stefano De Martino tra «Affari Tuoi», Sanremo 2027 e l'ombra del video rubato

Tante cose in testaStefano De Martino tra «Affari Tuoi», Sanremo 2027 e l'ombra del video rubato

Non la tocca piano. Stoccata di Papi su De Martino e «Affari Tuoi»: «A Sarabanda serve preparazione, non fortuna»

Non la tocca pianoStoccata di Papi su De Martino e «Affari Tuoi»: «A Sarabanda serve preparazione, non fortuna»

La novità. Stefano De Martino lancia il «pacco nero» ad «Affari Tuoi». Di cosa si tratta?

La novitàStefano De Martino lancia il «pacco nero» ad «Affari Tuoi». Di cosa si tratta?

Altre notizie

Royal Family. Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»

Royal FamilyIl principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»

Ospite a «Il Tempo delle Donne». Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»

Ospite a «Il Tempo delle Donne»Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»

Ecco perché. Sofía Vergara salta gli Emmy 2025 e finisce in ospedale

Ecco perchéSofía Vergara salta gli Emmy 2025 e finisce in ospedale