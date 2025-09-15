«Scenografia cupa e antiquata»Il programma di Stefano De Martino «Affari Tuoi» cambia look dopo le critiche
15.9.2025 - 11:00
Il pubblico ha bocciato la scenografia giudicata «cupa e antiquata». Rivisti colori e illuminazione per rilanciare il programma di Stefano De Martino.
Stefano De Martino riparte con un restyling: dopo le polemiche, «Affari Tuoi» modifica lo studio per renderlo più accogliente e moderno.
Il debutto della nuova scenografia del game show di Rai 1 non ha convinto gli spettatori. Lo studio, caratterizzato da mattoni a vista e toni scuri, è stato definito sui social «troppo cupo» e «simile a un magazzino». Molti hanno parlato di un passo indietro rispetto alle edizioni precedenti, citando perfino paragoni con l'era Insinna.
La Rai ha deciso di intervenire rapidamente: i mattoni rosso scuro sono stati ridipinti di bianco e al centro è comparsa una grande scritta luminosa con il titolo del programma, studiata per alleggerire l'atmosfera e rendere più vivace la cornice televisiva.
La decisione sarebbe maturata anche osservando i dati d'ascolto, messi a confronto con la concorrenza di Canale 5. L'obiettivo è restituire al format la familiarità che ha reso «Affari Tuoi» un appuntamento di successo nella fascia preserale.