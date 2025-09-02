«Dopo la caccia»Julia Roberts brilla a Venezia: la professoressa di filosofia è sulla scia di un altro Oscar
ai-scrape
2.9.2025 - 08:36
Nel nuovo film di Luca Guadagnino, Julia Roberts interpreta una professoressa di filosofia coinvolta in una controversia su un'accusa di aggressione sessuale. La sua performance è il punto forte del film.
La celebre attrice Julia Roberts torna sul grande schermo con «After the Hunt», un dramma ambientato in un campus universitario diretto dal regista italiano Luca Guadagnino.
Roberts, che appare in quasi ogni minuto dei 139 del film, interpreta Alma, una professoressa di filosofia alla Yale University. Secondo la «BBC», la sua presenza magnetica e la sua interpretazione intensa la rendono il fulcro attorno al quale ruotano le tensioni e le controversie del film.
La trama
Alma è una figura carismatica e rispettata, amata da colleghi e studenti. Suo marito, Frederik, interpretato da Michael Stuhlbarg, accetta con ironia l'idea di amarla più di quanto lei ami lui. Hank, un collega interpretato da Andrew Garfield, è particolarmente affettuoso con Alma, mentre Maggie, la sua studentessa preferita, la venera.
Tuttavia, l'equilibrio viene sconvolto quando Maggie accusa Hank di aver oltrepassato il limite dopo una festa. Alma si trova divisa tra la lealtà verso un vecchio amico e la fiducia in una nuova conoscenza, in un momento cruciale della sua carriera.
La mancanza di prove rende la situazione ancora più complessa, e Alma riflette su quanto accaduto durante la festa, dove l'alcol ha sciolto le inibizioni.
La cultura della cancellazione, le politiche identitarie
«After the Hunt» affronta temi attuali come il femminismo, la cultura della cancellazione e le politiche identitarie, ma il film risulta più un esercizio di stile che un dramma coinvolgente.
Guadagnino utilizza angolazioni di ripresa eccentriche e scelte musicali invadenti, mentre la sceneggiatura di Nora Garrett è densa di gergo filosofico e sottotrame.