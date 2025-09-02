Julia Roberts arriva al Film Festival di Venezia: a 57 anni l'attrice statunitense non ha perso il suo fascino. KEYSTONE

Nel nuovo film di Luca Guadagnino, Julia Roberts interpreta una professoressa di filosofia coinvolta in una controversia su un'accusa di aggressione sessuale. La sua performance è il punto forte del film.

Al Film Festival di Venezia il regista italiano Luca Guadagnino ha presentato «After the Hunt», un dramma ambientato in un campus universitario.

La professoressa di filosofia, nonché vera grande protagonista del lungometraggio, è Julia Roberts.

I temi affrontati nel film sono il femminismo, la cultura della cancellazione e le politiche identitarie.

Ma i 139 minuti spiccano anche per le eccentriche angolazioni di ripresa e le scelte musicali invadenti del 54enne regista siciliano.

E soprattutto, l'interpretazione di Julia Roberts risulta intensa ed eccelsa, tanto da riservarle un posto d'onore tra i candidati all'Oscar.

Colei che esplose nel personaggio di «Pretty Women», accanto a Richard Gere, ha già vinto la statuetta per l'interpretazione di «Erin Brockovich», 25 anni fa. Mostra di più

La celebre attrice Julia Roberts torna sul grande schermo con «After the Hunt», un dramma ambientato in un campus universitario diretto dal regista italiano Luca Guadagnino.

Roberts, che appare in quasi ogni minuto dei 139 del film, interpreta Alma, una professoressa di filosofia alla Yale University. Secondo la «BBC», la sua presenza magnetica e la sua interpretazione intensa la rendono il fulcro attorno al quale ruotano le tensioni e le controversie del film.

Julia Roberts, terza da destra, vicino al regista Luca Guadagnino KEYSTONE

La trama

Alma è una figura carismatica e rispettata, amata da colleghi e studenti. Suo marito, Frederik, interpretato da Michael Stuhlbarg, accetta con ironia l'idea di amarla più di quanto lei ami lui. Hank, un collega interpretato da Andrew Garfield, è particolarmente affettuoso con Alma, mentre Maggie, la sua studentessa preferita, la venera.

Tuttavia, l'equilibrio viene sconvolto quando Maggie accusa Hank di aver oltrepassato il limite dopo una festa. Alma si trova divisa tra la lealtà verso un vecchio amico e la fiducia in una nuova conoscenza, in un momento cruciale della sua carriera.

La mancanza di prove rende la situazione ancora più complessa, e Alma riflette su quanto accaduto durante la festa, dove l'alcol ha sciolto le inibizioni.

La cultura della cancellazione, le politiche identitarie

«After the Hunt» affronta temi attuali come il femminismo, la cultura della cancellazione e le politiche identitarie, ma il film risulta più un esercizio di stile che un dramma coinvolgente.

Guadagnino utilizza angolazioni di ripresa eccentriche e scelte musicali invadenti, mentre la sceneggiatura di Nora Garrett è densa di gergo filosofico e sottotrame.

Verso l'Oscar, 25 anni dopo «Erin Brockovich»?

Nonostante le critiche, la performance di «Pretty Woman» è impeccabile. La sua Alma è una forza della natura, capace di trasmettere intensità e dolore con una semplice occhiata.

Sempre secondo la «BBC» questa sua interpretazione potrebbe valerle un secondo Oscar, a 25 anni di distanza da «Erin Brockovich».

«After the Hunt» è un film che stimola la riflessione, ma rischia di lasciare il pubblico più confuso che illuminato. Tuttavia, la presenza di Julia Roberts è un motivo sufficiente per vederlo.