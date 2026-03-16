Agli Oscar Leonardo DiCaprio sfoggia dei baffi vistosi e diventa così un nuovo meme

Leonardo DiCaprio con i suoi nuovi baffi Foto: KEYSTONE

Al Gala degli Oscar, Leonardo DiCaprio ha sfoggiato un paio di baffi vistosi. Il presentatore Conan O'Brien ha commentato che lo considera il «Re dei Memes» e vuole quindi onorare la reputazione dell'attore facendone uno lui stesso.

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Hai fretta? blue News riassume per te Durante la notte degli Oscar, Leonardo DiCaprio non avrà vinto una nuova statuetta, ma ha attirato molta attenzione.

Il motivo è il nuovo look dell'attore e una battuta del presentatore Conan O'Brien.

Tuttavia, questa non è stata l'unica cosa che ha colpito su DiCaprio: anche la sua nuova fidanzata, la modella italiana Vittoria Ceretti, che era seduta accanto a lui. Mostra di più

Leonardo DiCaprio ha attirato l'attenzione su di se durante la notte degli Oscar per i suoi nuovi baffi, molto vistosi. Così facendo ha fornito materiale per un nuovo meme con la sua faccia, ossia contenuti umoristici che vengono spesso condivisi online.

Leonardo DiCaprio è apparso sul tappeto rosso con i baffi. Gregory Bull/Invision/AP/dpa

A evidenziarlo è stato il presentatore Conan O'Brien, che ha annunciato - all'inizio del gala - di voler creare spontaneamente un suo meme con l'attore.

Tra l'altro DiCaprio è stato mostrato sullo schermo mentre si trovava tra il pubblico e sotto la sua immagine è apparsa la didascalia «The feeling if you didn't agree to this» («Quello che si prova se non si è d'accordo»).

L'attore ha fatto uno sguardo leggermente stupito, ma anche divertito verso la telecamera. O'Brien lo aveva già definito il «re dei meme».

Uno dei meme di Leo DiCaprio Dal web

Leonardo DiCaprio è rimasto a mani vuote agli Oscar

In effetti, le espressioni facciali di Leonardo DiCaprio sui social media forniscono ripetutamente modelli per dei meme che diventano sempre virali.

Un altro dei meme virali di Leo DiCaprio Dal web

L'attore era candidato all'Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel thriller politico «Una battaglia dopo l'altra», ma è rimasto a mani vuote. Ha vinto invece Michael B. Jordan per «Blood & Sinners».

Ricordiamo che DiCaprio aveva ricevuto una statuetta nel 2016 per il suo ruolo nel thriller di vendetta «The Revenant».

Arrivato con la fidanzata Vittoria Ceretti

Ma i baffi non sono stati l'unica cosa che ha colpito di Leonardo DiCaprio. Ad attirare l'attenzione su di sé anche la sua nuova fidanzata, la modella italiana Vittoria Ceretti, che era seduta accanto a lui.

Una bella sorpresa, visto che la coppia non aveva mai sfilato insieme sul tappeto rosso. Inoltre, non c'è stata alcuna conferma ufficiale della loro relazione, anche se gli addetti ai lavori sostengono che i due sono una coppia dal 2023.