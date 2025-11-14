  1. Clienti privati
Musica Ai Latin Grammy trionfa Bad Bunny, è suo l'album dell'anno

SDA

14.11.2025 - 08:44

Il cantante portoricano Bad Bunny
Il cantante portoricano Bad Bunny
Keystone

Bad Bunny è stato il protagonista assoluto della 26a edizione dei Latin Grammy Awards tenutisi stanotte a Las Vegas, conquistando il premio più prestigioso, quello per l'album dell'anno per «Debí Tirar Más Fotos».

Keystone-SDA

14.11.2025, 08:44

14.11.2025, 08:55

Per il rapper e cantante portoricano si tratta della prima vittoria in una categoria generale, un riconoscimento che suggella il successo planetario del suo ultimo lavoro.

Candidato in 12 categorie, Bad Bunny ha portato a casa alcuni dei premi più importanti. Oltre all'album dell'anno, «Debí Tirar Más Fotos» ha vinto come miglior album di musica urban.

Il brano «DtMF» ha ottenuto i riconoscimenti per la migliore performance urban/urban fusion e per la migliore canzone urban, mentre «Voy A Llevarte Pa PR» si è imposto come miglior performance reggaeton.

Sul palco della MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, l'artista ha ricordato l’orgoglio di rappresentare la sua terra: «Ci sono molti modi per essere orgogliosi e difendere la nostra patria, ma noi scegliamo la musica», ha dichiarato, ringraziando i collaboratori del disco, tra cui Chuwi, con cui ha eseguito «Weltita» durante la serata.

Musica. Il rap domina le nomination dei Grammy 2026 con un pizzico di K-pop

MusicaIl rap domina le nomination dei Grammy 2026 con un pizzico di K-pop

Trionfano anche altri grandi nomi

La vittoria di Bad Bunny è arrivata al termine di una cerimonia che ha visto trionfare anche altri grandi nomi. Karol G ha vinto il premio per la canzone dell'anno con «Si Antes Te Hubiera Conocido», mentre Alejandro Sanz si è aggiudicato il riconoscimento per il disco dell'anno con «Palmeras En El Jardín».

Bad Bunny ha rischiato di restare fuori dalle categorie principali, ma la conquista dell'ultimo premio della serata, quello per l'album dell'anno, ha sancito il suo trionfo.

Tra gli altri protagonisti della serata, Ca7riel & Paco Amoroso hanno dominato nelle categorie pop e alternative: miglior canzone pop con «El Día Del Amigo», miglior album di musica alternativa con «Papota», miglior canzone alternativa con «#Tetas», miglior video musicale breve sempre con «#Tetas» e miglior video musicale lungo con «Papota».

A completare il quadro dei vincitori, Paloma Morphy è stata premiata come migliore artista emergente, confermando la vitalità e la varietà della scena musicale latinoamericana.

L'8 febbraio 2026. Ecco chi sarà il protagonista dello show della finale del prossimo Super Bowl

L'8 febbraio 2026Ecco chi sarà il protagonista dello show della finale del prossimo Super Bowl

