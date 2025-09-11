CinemaAl 21esimo Zurich Film Festival verranno presentati 114 film
SDA
11.9.2025 - 10:06
La 21esima edizione dello Zurich Film Festival (ZFF) ha in programma 114 film, di cui 41 in prima mondiale o europea. Una quota record, ha indicato il direttore del festival Christian Jungen in una conferenza stampa odierna.
Keystone-SDA
11.09.2025, 10:06
SDA
L'elevato numero di prime mondiali ed europee, mostra la fiducia che il settore cinematografico ripone nello ZFF, ha detto Jungen. Delle 114 pellicole in cartellone della kermesse, 16 sono produzioni elvetiche.
Oltre agli ospiti di spicco già resi noti nelle scorse settimane come l'attore irlandese Colin Farrell, l'attrice e produttrice americana Dakota Johnson, l'attore britannico Benedict Cumberbatch e il regista e sceneggiatore americano Noah Baumbach, Jungen e la neopresidente del festival Doris Fiala hanno annunciato nuovi nomi. Fra questi, l'attore neozelandese Premio Oscar Russell Crowe ("Il gladiatore», «Land of Bad") che riceverà il Lifetime Achievement Award. Allo ZFF lo si vedrà in «Nuremberg» dove interpreta il nazista Hermann Göring.
La produttrice svizzera Anne Walser è stata insignita del Career Achievement Award per il film «Stiller» di Stefan Haupt, da lei prodotto, nonché per la sua carriera.
La 21esima edizione dello ZFF si terrà dal 25 settembre al 5 ottobre.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico