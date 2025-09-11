Lo ZFF gode di grande fiducia nel settore cinematografico, hanno sottolineato nella conferenza stampa di presentazione della 21esima edizione dello Zurich Film Festival la presidente Doris Fiala e il direttore Christian Jungen. Keystone

La 21esima edizione dello Zurich Film Festival (ZFF) ha in programma 114 film, di cui 41 in prima mondiale o europea. Una quota record, ha indicato il direttore del festival Christian Jungen in una conferenza stampa odierna.

Keystone-SDA SDA

L'elevato numero di prime mondiali ed europee, mostra la fiducia che il settore cinematografico ripone nello ZFF, ha detto Jungen. Delle 114 pellicole in cartellone della kermesse, 16 sono produzioni elvetiche.

Oltre agli ospiti di spicco già resi noti nelle scorse settimane come l'attore irlandese Colin Farrell, l'attrice e produttrice americana Dakota Johnson, l'attore britannico Benedict Cumberbatch e il regista e sceneggiatore americano Noah Baumbach, Jungen e la neopresidente del festival Doris Fiala hanno annunciato nuovi nomi. Fra questi, l'attore neozelandese Premio Oscar Russell Crowe ("Il gladiatore», «Land of Bad") che riceverà il Lifetime Achievement Award. Allo ZFF lo si vedrà in «Nuremberg» dove interpreta il nazista Hermann Göring.

La produttrice svizzera Anne Walser è stata insignita del Career Achievement Award per il film «Stiller» di Stefan Haupt, da lei prodotto, nonché per la sua carriera.

La 21esima edizione dello ZFF si terrà dal 25 settembre al 5 ottobre.