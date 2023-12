Al Bano

Il brano proposto al direttore artistico della kermesse è stato scritto insieme al professore Francesco Vaia, ex direttore generale dell’ospedale Spallanzani di Roma e attuale direttore generale della prevenzione del Ministero della salute.

Lo smacco per non essere stato scelto nella rosa dei Big a Sanremo brucia ancora ad Al Bano Carrisi.

«Amadeus non mi ha voluto in gara senza neppure aver ascoltato la canzone», ha spiegato il cantante ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a «Un giorno da pecora» su Rai Radio1 riferendosi al brano intitolato «Ci devi credere», scritto con il professore Francesco Vaia, ex direttore generale dell’ospedale Spallanzani di Roma, tristemente celebre nel periodo della pandemia.

«Sarebbe stato il mio ultimo Sanremo. L’avevo scritto ad Amadeus. Fammi fare questo e chiudo», ha poi aggiunto l’80enne nell’intervista rilasciata a Libero.

L’idea di un brano dedicato all’istituto romano di via Portuense, in prima fila durante la lotta al Covid, sarebbe venuta a Vaia, durante un’ospitata di coppia con il cantante di Cellino San Marco a «Domenica In».

«Avevo già scritto una canzone per il San Raffaele di Milano, un brano dal titolo «Angelo Raffaele». Quindi, insieme ad Alterisio Paoletti, Fabrizio Belincioni e il professore Francesco Vaia abbiamo scritto «Ci devi credere» per lo Spallanzani», ha ribadito il cantautore.

Covermedia