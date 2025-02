Al Bano

Carrisi è stato escluso dal Festival di Sanremo 2025 dopo aver presentato ben tre canzoni.

Covermedia Covermedia

Al Bano contro Carlo Conti. «Non sono stato accettato a Sanremo e mi ha dato fastidio. – ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco a Erretv – Sono stato escluso, lo confermo. Io sono andato lì con tre canzoni e mi hanno escluso. Tre canzoni una più bomba dell'altra e sfido chiunque a dire il contrario. Però il buon Dio si è anche divertito, perché a Sanremo in qualche modo c'ero senza esserci, con la pubblicità della Fiat che aveva come canzone Felicità».

«Se sono nemico di Carlo Conti? Non voglio essere nemico di nessuno, però non ho accettato per nulla questo gesto. Non voglio fare l'agnello sacrificale di nessuno», ha aggiunto.

Al Bano ha poi parlato di un presunto incontro con Carlo, che gli avrebbe addirittura dato indicazioni per modificare al meglio i brani in vista di Sanremo per poi escluderlo dalla gara.

«Sono stato nel suo ufficio, abbiamo parlato a lungo 'cambiamo il titolo, cambiamo questo e quello'. Poi senza dirmi nulla non mi ha preso. Ma se non mi vogliono non ci vado, io so quanto valgo, so cosa posso essere per Sanremo e so quanto Sanremo può essere per me. Però non pretendo di esserci a tutti i costi», ha rivelato Al Bano.

Ha rifiutato un invito per cantare nella serata delle cover

L'ex marito di Romina Power ha inoltre fatto sapere di aver rifiutato un invito per cantare nella serata delle cover: «Di Sanremo mi è piaciuto moltissimo il duetto di Brancale e Amoroso, hanno fatto un duetto da brividi, di una bravura pazzesca. Puglia docet. Io mi sono rifiutato di fare i duetti, mi hanno chiamato, onestamente me l'hanno chiesto, ma mi sono rifiutato. E non per arroganza. Il mio progetto era un altro e prima mi hanno appoggiato, poi è arrivato il no. Benvenga il no. Vuol dire che non era destino».

Prima di Carlo Conti anche Amadeus ha rifiutato per ben cinque anni delle canzoni proposte da Al Bano, che da tempo sogna di tornare in gara all'Ariston.