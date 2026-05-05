Al Bano e Romina Power durante un recente concerto. Imago

A «Verissimo» viene riproposta un'intervista del dicembre 2025: Romina Power parla dell'amore per Al Bano, della separazione e del dolore per la scomparsa della figlia Ylenia, tra confessioni intime e ironia.

Hai fretta? blue News riassume per te Romina Power, in un'intervista del dicembre 2025 a «Verissimo», racconta il successo vissuto senza sentirsi davvero appagata.

Sulla fine con Al Bano è chiara: «Lo amo ancora», ma la convivenza era diventata impossibile.

Sul caso Ylenia resta ferma nella sua convinzione: «Non è morta», tra dolore, dubbi sulle indagini e anni di ricerche. Mostra di più

Nella puntata domenicale di «Verissimo», tornano alcune delle interviste più significative di Silvia Toffanin, tra cui quella rilasciata da Romina Power nel dicembre 2025 in occasione dell'uscita del suo libro «Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita» edito da Rizzoli.

In quell’occasione, l'artista si era aperta con sincerità, raccontando anche un momento di profonda insoddisfazione personale: «Al massimo del successo non mi sentivo appagata», spiegava, descrivendo una vita fatta di continui spostamenti e impegni, ma priva di vera pienezza.

Parlando della fine della relazione con Al Bano, Romina Power aveva sottolineato come certi sentimenti non scompaiano: «Non si smette mai di amare una persona con cui si è condiviso tanto, soprattutto se la si conosce da giovani». E aggiungeva, con naturalezza: «Lo amo ancora, come amo tutti i miei ex».

«Non stavo bene»: la verità sulla rottura

Sulla separazione, era stata chiara: «Si è detto di tutto, ma non è stata una canna a dividerci. Ho scelto io di andarmene perché la convivenza era diventata impossibile. Non stavo bene né con lui né con me stessa».

Nonostante la rottura, i rapporti oggi restano sereni, anche se i contatti sono rari.

Non è mancata una nota ironica: ricordando un episodio legato a presunti ritocchi estetici suggeriti da Al Bano, Romina aveva scherzato: «Gli ho detto che non avevo tempo… magari dovrebbe pensarci lui, ma al cervello».

Il legame con la suocera Jolanda

Nel racconto, come riferito fra gli altro da «leggo.it», è emerso anche il rapporto con Jolanda, madre di Al Bano.

«Pensava che tutte le attrici fossero zoc*ole», aveva detto con franchezza, chiarendo però subito: «Tra noi era un rapporto madre-figlia». Un legame fatto di gesti semplici e quotidiani, condivisi lontano dai riflettori.

Ylenia e il dolore che resta

Un passaggio particolarmente intenso dell’intervista aveva riguardato la figlia Ylenia.

Romina Power ha ribadito una convinzione che mantiene da anni: «Non è morta, era un essere di luce». Un pensiero che riflette un dolore profondo e mai superato: «È un'assenza che ti travolge, arriva a ondate e poi ti lascia vuota», raccontava.

Ylenia viene descritta come una giovane libera e fuori dagli schemi: «Non si rendeva conto della sua bellezza», ricordava la madre, riportando anche parole che la figlia le avrebbe detto: «Tu non stai vivendo».

Dubbi sulle indagini e ricerca della verità

Romina aveva espresso dubbi anche sul lavoro delle autorità: «Le indagini non sono state fatte bene», affermava, aggiungendo di essersi sentita a disagio durante le ricerche e convinta che la verità non sia mai emersa del tutto.

L’FBI, spiegava, non prese in carico il caso perché Ylenia era maggiorenne.

Negli anni, la cantante ha continuato a cercare risposte, tornando anche a New Orleans, città che ha definito «negativamente misteriosa». Le segnalazioni non hanno mai portato a risultati concreti, ma la sua convinzione resta: «Penso sia stata rapita e finita in qualcosa più grande di lei».

In quel periodo difficile, Romina ha ricordato anche la vicinanza di Sophia Loren: «Mi chiamò e mi fu di grande conforto. Da mamma a mamma abbiamo condiviso il dolore».

Sulla diversa visione di Al Bano, ha concluso: «Lui ha creduto alla versione ufficiale, ma su questo deve rispondere lui».