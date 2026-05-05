Al Bano replica duramente alle parole di Romina Power sulla figlia Ylenia: «Mi ha ferito»

Al Bano risponde a Romina. Imago

Al Bano risponde alle accuse di Romina Power e torna sul dolore per Ylenia: «La verità è dura, ma non mi creo illusioni».

Hai fretta? blue News riassume per te Al Bano contesta le dichiarazioni di Romina Power e difende il suo ruolo durante la crisi familiare.

Ricorda la ricerca disperata di Ylenia a New Orleans e respinge le accuse di assenza.

Sulla figlia scomparsa mantiene una posizione netta, opposta a quella dell'ex moglie. Mostra di più

Dopo le dichiarazioni di Romina Power in TV, Al Bano rompe il silenzio e replica pubblicamente. Ospite a «Domenica In», il cantante pugliese reagisce con emozione e toni decisi alle parole dell'ex moglie, tornando anche sul dolore mai superato per la scomparsa della figlia Ylenia.

Secondo quanto dichiarato da Romina nel programma «Belve», la fine del loro rapporto sarebbe stata segnata dalla mancanza di sostegno da parte dell'ex marito dopo la sparizione della figlia.

Un'accusa che il cantante respinge con fermezza: «Sentivo il dovere di rispondere a parole che non ho per niente apprezzato», afferma in studio, visibilmente scosso.

«Ho fatto tutto per salvare la famiglia»

Nel corso dell'intervista, come riferisce fra gli altri «leggo.it», il cantante difende la propria versione dei fatti. Racconta di aver tentato fino all'ultimo di salvare il matrimonio: «Per me la famiglia è sacra. Ho fatto tutto il possibile, ma eravamo ormai alla fine», spiega, secondo quanto riferito durante la trasmissione di «Rai 1».

Particolarmente duro il momento in cui viene trasmesso l'audio dell'intervista di Romina Power (le immagini non sono state autorizzate). Lei parlava di un «pilastro» venuto meno proprio nel momento del bisogno. Una ricostruzione che Al Bano contesta: «Quella frase mi ha colpito profondamente», dice, aggiungendo che entrambi vivevano e lavoravano insieme in quel periodo difficile.

Il ricordo di New Orleans

Il cantante torna poi ai giorni drammatici trascorsi a New Orleans, dove Ylenia scomparve nel 1994. «Si dice che io non fossi presente. Ma chi usciva di notte con la polizia per cercarla? Io sono stato nei quartieri più pericolosi, sembrava di vivere in un film», racconta, secondo la sua testimonianza.

L'82enne respinge anche l'idea di aver lasciato gli Stati Uniti per motivi di lavoro: «Non sono partito per quello. Ho capito che lì non c'era più nulla da fare», afferma.

«Sono stato un buon padre»

Nel suo sfogo, il cantante rivendica il proprio ruolo: «So di essere stato un buon padre. Non merito certe accuse», sottolinea.

E replica anche alle critiche mosse da Romina sulla loro musica, in particolare al brano Felicità: «È stato un successo mondiale, nato in un momento difficile per l'Italia. Lo abbiamo costruito insieme».

Due visioni opposte su Ylenia

Sul destino della figlia, le posizioni restano distanti. Sempre secondo quanto raccontato da Romina Power a Belve, lei sarebbe convinta che Ylenia sia ancora viva, forse vittima di un rapimento. Una convinzione rafforzata, a suo dire, anche da incontri con persone dotate di «poteri soprannaturali».

Al Bano invece invita a confrontarsi con la realtà: «Ylenia vive nei nostri cuori. Solo lì», afferma con amarezza. E aggiunge: «Non voglio illusioni. Il dolore resta e non passerà mai».

Vecchie accuse e tensioni

Il cantante torna anche su accuse passate. Secondo quanto dichiarato da lui stesso, Romina lo avrebbe descritto in un programma spagnolo come una persona violenta. «Non è mai successo. I miei figli e suo fratello lo sanno», ribadisce.

Alla domanda se abbiano mai chiarito privatamente, Al Bano risponde: «Lei resta della sua opinione. Io ho scelto di accettare la realtà».

Loredana Lecciso e la «tifoseria»

Nel finale, spazio anche alla vita attuale. Al Bano difende la sua compagna Loredana Lecciso: «È stata una combattente per la nostra famiglia», dice, riconoscendo che il loro rapporto non è stato semplice.

Critica invece il clima creatosi attorno alla sua relazione con Romina negli ultimi anni: «Si è formata una sorta di tifoseria. Non ha senso», afferma, facendo riferimento anche a episodi pubblici e prese di posizione dei fan.

La chiusura è un appello alla tutela dei figli: «Hanno diritto a vivere serenamente, lontani da polemiche che non li riguardano», conclude.