Al Bano in una foto d'archivio durante un concerto a Mosca IMAGO/ZUMA Press

Il celebre cantante interviene a «La Volta Buona» sostenendo la figlia 24enne e raccontando le discriminazioni affrontate in passato.

Hai fretta? blue News riassume per te La figlia di Al Bano ha dichiarato, alla trasmissione televisiva «La Volta Buona», di essere stata vittima di «commenti pessimi» dopo aver rivelato la sua storia con Haitam.

Il padre, alcuni giorni dopo, nella stessa trasmissione, ha voluto rincuorare la figlia: «L'importante è quando c'è della bella, forte e sana umanità, non sarai mai delusa. Non ti curar di loro, ma guarda e passa».

L'82enne ha anche raccontato di quando, da ragazzo, lasciò il sud e fu vittima di commenti razziali a causa del colore olivastro della sua pelle: «I primi tempi mi chiamavano 'il marocchino'».

«Tutto è difficile se tu vuoi che lo sia», ha detto il cantante in diretta alla figlia 24enne. Mostra di più

Al Bano Carrisi ha scelto di intervenire in diretta televisiva a «La Volta Buona» per sostenere sua figlia Jasmine.

Come riferisce «gossip.it», la ragazza aveva raccontato di aver subito pesanti attacchi online per la sua relazione con Haitam. L'artista ha colto l'occasione per condividere un'esperienza personale molto simile.

Durante la trasmissione l'82enne ha voluto rassicurare la figlia. Ha esordito dichiarando di non conoscere personalmente il giovane fidanzato della ragazza e si è rivolto direttamente a Jasmine con parole di incoraggiamento.

«Non ti preoccupare per il colore della pelle», ha affermato il cantante. Ha poi aggiunto: «L'importante è quando c'è della bella, forte e sana umanità, non sarai mai delusa. Non ti curar di loro, ma guarda e passa».

Un passato di discriminazioni

Il cantante ha poi fatto un viaggio nel tempo. Ha raccontato di essere stato vittima di pregiudizi quando era giovane. A causa della sua carnagione scura, molti lo etichettavano in modo offensivo.

«I primi anni mi chiamavano 'il marocchino' perché avevo la pelle scura, anche nel mio paese ero il moretto», ha rivelato.

Secondo l'artista la difficoltà dipende spesso dalla propria prospettiva. «Tutto è difficile se tu vuoi che lo sia, devi imparare a superare le difficoltà. Io ho un motto, dico: 'io sono il problema per i problemi'».

Le parole di Jasmine

La discussione era nata in seguito alle confessioni della 24enne. Pochi giorni prima anche lei era stata ospite dello stesso programma. Aveva espresso il suo disappunto per la reazione del pubblico alla sua storia d'amore.

«Ci sono rimasta malissimo, ho ricevuto commenti pessimi, non mi aspettavo una reazione simile», aveva dichiarato la giovane.

Sempre secondo il sito «gossip.it», guardando l'intervento del padre da casa, Jasmine ha espresso la sua soddisfazione.

«Mi è piaciuto l'intervento di papà, il pregiudizio lo ha vissuto anche lui venendo dal sud a Milano». Purtroppo, però, conclude: «Gli odiatori nei confronti di Haitam non si sono fermati».