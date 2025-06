Romina critica Al Bano in Russia: «Non è il momento di "Felicità"», lui risponde: «Chi l'ha invitata?»

Al Bano, 82 anni KEYSTONE

Dopo che Romina Power ha espresso il suo dissenso per il concerto di Al Bano in Russia, il cantante ha risposto alle sue dichiarazioni, definendole un attacco inaspettato.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Il 20 giugno Al Bano si è esibito a San Pietroburgo, in Russia.

Immediate le critiche della ex moglie Romina Power: «Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità».

L'82enne è stato preso di sorpresa dalle critiche: ««Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato». Mostra di più

Al Bano ha recentemente risposto alle critiche mosse da Romina Power riguardo alla sua esibizione in Russia, come riportato anche da «novella2000».

Il pomo della discordia: «Felicità» a San Pietroburgo

Il 20 giugno 2025, Al Bano si è esibito a San Pietroburgo, cantando «Felicità», una canzone che ha creato insieme all'ex moglie.

Tuttavia, lei ha preso le distanze da questa performance, affermando:

«Mi dissocio dalla canzone "Felicità" cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare "Felicità"».

Il cantante, sorpreso dalle parole dell'ex moglie, ha risposto tramite Adnkronos, definendo il post di Romina su Instagram come «una coltellata mediatica».

«Non me lo sarei aspettato da lei»

Il nativo di Cellino San Marco ha espresso il suo stupore: «Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare "Felicità’"? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi».

«La musica è medicina e io la offro a chi me la chiede»

L'82enne ha sottolineato che «Felicità» è una canzone che porta gioia a chi la canta e a chi l'ascolta, aggiungendo: «La musica è medicina e io ne so qualcosa. Se non avessi avuto la musica come amica di vita non so che ne sarebbe stato di me.»

«Io ho questa medicina e la offro a chi me la chiede perché fa bene a chi l’ascolta. Da 42 anni "Felicità" è diventato un inno, sia nel mondo che sta in pace sia in quello che sta in guerra».

Al Bano ha concluso affermando che non si lascerà influenzare dalle critiche e continuerà per la sua strada.

Tutto questo mentre la coppia più popolare della musica leggera italiana ha in programma un tour di tre giorni in Spagna.

I due metteranno ancora da parte i dissapori di quest'ultima discussione per cantare tra gli altri, anche «Felicità».