Romina Power e Al Bano in occasione della presentazione del loro concerto alla Movistar Arena di Madrid il 9 aprile 2025. IMAGO/Europa Press

Durante la trasmissione «È sempre Cartabianca», Al Bano ha risposto, nuovamente, alle critiche di Romina Power riguardo al suo recente concerto in Russia, ricordando un'esibizione insieme a Mosca nel 1986.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Al Bano ha partecipato a un evento musicale a San Pietroburgo il 20 giugno, provocando una reazione forte da parte di Romina Power.

La ex moglie ha detto che non era il momento né il luogo adatto per cantare «Felicità».

A «È sempre Cartabianca» lui ha ricordato, seccato, che nel 1986, quando l'Unione Sovietica era in guerra con l'Afghanistan, i due cantarono la stessa canzone, insieme, a Mosca.

«Allora andava bene?», ha rilanciato.

L'82enne ha criticato anche il metodo comunicativo della ex moglie, la quale si è affidata ai social.

Il cantante pugliese ha ribadito che il concerto a San Pietroburgo non aveva connotazioni politiche. Mostra di più

Le tensioni tra Al Bano e Romina Power continuano a crescere, con un nuovo scambio di accuse a distanza.

Tutto è iniziato quando il cantante pugliese ha partecipato a un evento musicale a San Pietroburgo il 20 giugno, provocando una reazione forte da parte dell'ex moglie.

Romina ha utilizzato Instagram per esprimere il suo dissenso, dichiarando di non voler essere associata al concerto.

Al Bano ha risposto durante la trasmissione «È sempre Cartabianca», condotta da Bianca Berlinguer, dove ha affrontato le accuse senza mezzi termini.

La relazione amorosa tra i due si è conclusa oltre 25 anni fa, ma la loro collaborazione artistica è proseguita con alti e bassi.

La critica di Romina

Recentemente, la 73enne nata a Los Angeles ha criticato la partecipazione dell'ex marito al Forum Economico Internazionale, dove ha cantato «Felicità» con Iva Zanicchi.

La cantante ha pubblicato una storia su Instagram dissociandosi dalla performance, sottolineando che non era il momento né il luogo adatto per cantare quella canzone, un chiaro riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina.

La reazione di Al Bano

Al Bano ha definito le parole di Romina come una «coltellata mediatica» e ha espresso la sua amarezza. Il pugliese ha chiarito, come riferito da «libero.it», che la ex moglie non era stata invitata al concerto, contrariamente a quanto suggerito, e ha ricordato un episodio del 1986 quando cantarono insieme in Unione Sovietica durante il conflitto con l'Afghanistan, chiedendosi perché allora fosse accettabile.

«Quando siamo stati insieme in Russia e abbiamo cantato nel 1986, la Russia combatteva contro Afghanistan, allora andava bene?», riporta ancora «libero.it».

Al Bano e Romina Power, quando erano ancora complici e felici KEYSTONE

Il cantante ha anche criticato il modo in cui lei ha comunicato il suo dissenso, affermando che avrebbe potuto contattarlo direttamente.

Ha ribadito che il concerto non aveva connotazioni politiche e che molte persone erano commosse durante la sua esibizione.

L'82enne pugliese ha concluso esprimendo disappunto per le critiche ricevute riguardo alla canzone «Felicità»: «Su 50 minuti di esibizione, mi critica proprio per Felicità?».

La frattura tra i due sembra essere ormai profonda.