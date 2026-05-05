Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color-block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato un vero e proprio capolavoro visivo, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare.
Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto.
Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto.
Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio di sua nonna Liline, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione semplice e toccante.
Mentre l'outfit di Liline era arricchito da una borsa, lo stilista indossava... fiori bianchi.
Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026
Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color-block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato un vero e proprio capolavoro visivo, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare.
Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto.
Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto.
Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio di sua nonna Liline, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione semplice e toccante.
Mentre l'outfit di Liline era arricchito da una borsa, lo stilista indossava... fiori bianchi.
Al Met Gala gli abiti eccentrici delle star sono stati ovviamente al centro dell'attenzione. Ma anche i loro plus ones non sono passati inosservati, perfettamente in linea con il tema della serata «Fashion is Art».
Hai fretta? blue News riassume per te
- Il 4 maggio si è svolta la 78esima edizione del Met Gala.
- L'evento, organizzato dalla padrona di casa Anna Wintour, viene spesso definito il «Super Bowl della moda».
- Il tema della serata era «Fashion is Art» («La moda è arte»).
- Celebrità e stilisti hanno dato il massimo, a volte con i loro famigliari accanto.
Al «Super Bowl della moda», come è stato soprannominato l'evento imperdibile dell'anno, le star hanno ancora una volta superato i confini dello stile.
Alcuni look, come quello di Cardi B, hanno persino sollevato la questione: a che punto un look passa dall'arte all'eccesso?
Il 4 maggio al Met Gala celebrità e stilisti hanno espresso il loro parere, a volte in compagnia dei loro famigliari. Molti hanno scelto di condividere il momento con i propri cari, anche loro pienamente coinvolti nel gioco del dress code.
Complemento o contrasto?
Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato una vera e propria opera d'arte visiva, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare.
Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto.
Kris Jenner ha optato per un'ispirazione etno-storica con un kimono ricamato di Dolce & Gabbana, parzialmente ricoperto di paillettes color mattone. In contrasto con la figlia Kim Kardashian, che ha indossato un futuristico abito arancione.
Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto.
Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio della nonna, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione minimalista e toccante.
Ecco alcuni dei look del Met Gala 2026
Le star al Met Gala 2026
Le più grandi star di Hollywood, della musica, dello sport e della moda, come Beyoncé e Rihanna, hanno sfilato sul red carpet del Met Gala, il ballo di beneficenza che si tiene a Manhattan e l'evento più importante nel mondo della moda.
05.05.2026