Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026 Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color-block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato un vero e proprio capolavoro visivo, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare. Immagine: IMAGO/Cover-Images Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto. Immagine: KEYSTONE Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto. Immagine: KEYSTONE Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio di sua nonna Liline, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione semplice e toccante. Immagine: KEYSTONE Mentre l'outfit di Liline era arricchito da una borsa, lo stilista indossava... fiori bianchi. Immagine: KEYSTONE Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026 Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color-block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato un vero e proprio capolavoro visivo, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare. Immagine: IMAGO/Cover-Images Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto. Immagine: KEYSTONE Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto. Immagine: KEYSTONE Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio di sua nonna Liline, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione semplice e toccante. Immagine: KEYSTONE Mentre l'outfit di Liline era arricchito da una borsa, lo stilista indossava... fiori bianchi. Immagine: KEYSTONE

Al Met Gala gli abiti eccentrici delle star sono stati ovviamente al centro dell'attenzione. Ma anche i loro plus ones non sono passati inosservati, perfettamente in linea con il tema della serata «Fashion is Art».

Marjorie Kublun Marjorie Kublun

Hai fretta? blue News riassume per te Il 4 maggio si è svolta la 78esima edizione del Met Gala.

L'evento, organizzato dalla padrona di casa Anna Wintour, viene spesso definito il «Super Bowl della moda».

Il tema della serata era «Fashion is Art» («La moda è arte»).

Celebrità e stilisti hanno dato il massimo, a volte con i loro famigliari accanto. Mostra di più

Al «Super Bowl della moda», come è stato soprannominato l'evento imperdibile dell'anno, le star hanno ancora una volta superato i confini dello stile.

Alcuni look, come quello di Cardi B, hanno persino sollevato la questione: a che punto un look passa dall'arte all'eccesso?

Il 4 maggio al Met Gala celebrità e stilisti hanno espresso il loro parere, a volte in compagnia dei loro famigliari. Molti hanno scelto di condividere il momento con i propri cari, anche loro pienamente coinvolti nel gioco del dress code.

Complemento o contrasto?

Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato una vera e propria opera d'arte visiva, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare.

Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto.

Kris Jenner ha optato per un'ispirazione etno-storica con un kimono ricamato di Dolce & Gabbana, parzialmente ricoperto di paillettes color mattone. In contrasto con la figlia Kim Kardashian, che ha indossato un futuristico abito arancione.

Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto.

Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio della nonna, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione minimalista e toccante.

Ecco alcuni dei look del Met Gala 2026