  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stile come un duo... o più Al Met Gala 2026 la famiglia diventa una dichiarazione di moda

Marjorie Kublun

5.5.2026

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026
Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color-block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato un vero e proprio capolavoro visivo, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare.

Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color-block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato un vero e proprio capolavoro visivo, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare.

Immagine: IMAGO/Cover-Images

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto.

Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto.

Immagine: KEYSTONE

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto.

Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto.

Immagine: KEYSTONE

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio di sua nonna Liline, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione semplice e toccante.

Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio di sua nonna Liline, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione semplice e toccante.

Immagine: KEYSTONE

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Mentre l'outfit di Liline era arricchito da una borsa, lo stilista indossava... fiori bianchi.

Mentre l'outfit di Liline era arricchito da una borsa, lo stilista indossava... fiori bianchi.

Immagine: KEYSTONE

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026
Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color-block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato un vero e proprio capolavoro visivo, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare.

Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color-block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato un vero e proprio capolavoro visivo, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare.

Immagine: IMAGO/Cover-Images

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto.

Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto.

Immagine: KEYSTONE

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto.

Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto.

Immagine: KEYSTONE

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio di sua nonna Liline, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione semplice e toccante.

Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio di sua nonna Liline, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione semplice e toccante.

Immagine: KEYSTONE

Le star in famiglia sul red carpet del Met Gala 2026. Mentre l'outfit di Liline era arricchito da una borsa, lo stilista indossava... fiori bianchi.

Mentre l'outfit di Liline era arricchito da una borsa, lo stilista indossava... fiori bianchi.

Immagine: KEYSTONE

Al Met Gala gli abiti eccentrici delle star sono stati ovviamente al centro dell'attenzione. Ma anche i loro plus ones non sono passati inosservati, perfettamente in linea con il tema della serata «Fashion is Art».

Marjorie Kublun

05.05.2026, 14:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 4 maggio si è svolta la 78esima edizione del Met Gala.
  • L'evento, organizzato dalla padrona di casa Anna Wintour, viene spesso definito il «Super Bowl della moda».
  • Il tema della serata era «Fashion is Art» («La moda è arte»).
  • Celebrità e stilisti hanno dato il massimo, a volte con i loro famigliari accanto.
Mostra di più

Al «Super Bowl della moda», come è stato soprannominato l'evento imperdibile dell'anno, le star hanno ancora una volta superato i confini dello stile.

Alcuni look, come quello di Cardi B, hanno persino sollevato la questione: a che punto un look passa dall'arte all'eccesso?

Il 4 maggio al Met Gala celebrità e stilisti hanno espresso il loro parere, a volte in compagnia dei loro famigliari. Molti hanno scelto di condividere il momento con i propri cari, anche loro pienamente coinvolti nel gioco del dress code.

Complemento o contrasto?

Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose hanno formato un duo color block, con Sunday in rosa e Nicole in rosso. Insieme hanno creato una vera e propria opera d'arte visiva, giocando sui volumi e sulle piume in un'estetica coordinata e spettacolare.

Beyoncé ha optato per un glamour più scuro, apparendo come uno scheletro scintillante. Accanto a lei, la figlia Blue Ivy ha indossato un abito giallo pallido a palloncino: due mondi distinti, senza alcun legame stilistico diretto.

Kris Jenner ha optato per un'ispirazione etno-storica con un kimono ricamato di Dolce & Gabbana, parzialmente ricoperto di paillettes color mattone. In contrasto con la figlia Kim Kardashian, che ha indossato un futuristico abito arancione.

Emily Blunt era accompagnata dalla sorella Felicity Blunt e dal cognato Stanley Tucci. Insieme formavano un trio di eleganza classica, combinando nero profondo, pizzo e velluto.

Infine un momento più intimo con Simon Porte Jacquemus, che è apparso al braccio della nonna, entrambi vestiti in bianco monocromatico. Un'apparizione minimalista e toccante.

Ecco alcuni dei look del Met Gala 2026

Le star al Met Gala 2026

Le star al Met Gala 2026

Le più grandi star di Hollywood, della musica, dello sport e della moda, come Beyoncé e Rihanna, hanno sfilato sul red carpet del Met Gala, il ballo di beneficenza che si tiene a Manhattan e l'evento più importante nel mondo della moda.

05.05.2026

I più letti

20'000 franchi di multa per un uomo che viaggiava senza biglietto sulle FFS, ecco perché
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
L'elicottero caduto a Mezzovico era nuovo e ai comandi c'era un pilota esperto
I ricercatori disegnano 5 scenari radicali per la Svizzera del futuro. Ecco quali
Ecco 10 nuovi lavori destinati a diventare essenziali in futuro

Di più sulla moda

Etichetta reale. Ecco la sorprendente scelta della principessa Kate per accogliere il presidente tedesco

Etichetta realeEcco la sorprendente scelta della principessa Kate per accogliere il presidente tedesco

Ora sempre in bianco. Il mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?

Ora sempre in biancoIl mistero del look immacolato della principessa Charlène di Monaco, cosa c'è dietro?

Royal Family. A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Royal FamilyA 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Altre notizie

Verità opposte. Al Bano replica duramente alle parole di Romina Power sulla figlia Ylenia: «Mi ha ferito»

Verità opposteAl Bano replica duramente alle parole di Romina Power sulla figlia Ylenia: «Mi ha ferito»

Cinema. A Darren Aronofsky il Pardo d'Onore del Locarno Film Festival 79

CinemaA Darren Aronofsky il Pardo d'Onore del Locarno Film Festival 79

Non solo cinema. Cameron Diaz mamma tris, arriva Nautas: l'annuncio social con Benji Madden

Non solo cinemaCameron Diaz mamma tris, arriva Nautas: l'annuncio social con Benji Madden