Nel suo nuovo libro di memorie, «Sonny Boy», l'attore veterano di Hollywood Al Pacino ha parlato apertamente delle sue difficoltà economiche.

Il libro, pubblicato l'8 ottobre, descrive come Al sia riuscito a spendere oltre il suo stipendio da star del cinema in più occasioni durante la sua carriera.

«Quando ho finito di girare «Il Padrino», ero al verde, non che avessi mai avuto soldi, ma ora ero in debito», ha scritto l'attore, oggi 84enne. «Il mio manager e gli agenti avevano preso le loro percentuali dal mio stipendio».

Nonostante il film del 1972 sia diventato un grande successo, Al era stato pagato solo 35.000 dollari (circa 27.000 euro) per il suo ruolo. E sebbene avesse ricevuto stipendi molto più alti per «Il Padrino: Parte II» e il suo blockbuster del 1983 «Scarface», l'attore non riusciva a mantenere un solido conto in banca.

A metà degli anni '80, Al ha raccontato di trovarsi nuovamente in difficoltà economiche: «Avevo circa novantamila dollari (circa 85mila euro, ndr) in banca e basta», ha scritto. Successivamente, dopo aver recitato in una serie di successi come «Seduzione pericolosa» e «Il Padrino: Parte III», Al scoprì che il suo contabile aveva gestito uno schema Ponzi illegale, sottraendo una gran parte dei suoi fondi.

«Avevo cinquanta milioni di dollari, e poi non avevo più nulla», ha rivelato. «Avevo proprietà, ma non avevo denaro... Il modo in cui spendevo i soldi e dove finivano era solo un folle montaggio di perdite».

