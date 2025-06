Al Pacino incontra Papa Leone XIV

Al Pacino Covermedia

L'attore premio Oscar ha avuto un incontro storico con il pontefice, accompagnato dal produttore Andrea Iervolino. Una conversazione sui valori comuni che uniscono il cinema e la Chiesa.

Al Pacino ha incontrato ieri Papa Leone XIV al Vaticano.

In quello che è stato riportato come il primo incontro ufficiale tra il neoeletto pontefice e una star di Hollywood, i due hanno condiviso un incontro caloroso. L'attore premiato con l'Oscar era accompagnato da Andrea Iervolino, produttore del suo nuovo film «Maserati: The Brothers».

«Siamo onorati di annunciare che questa mattina Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata presso la Santa Sede una delegazione del film «Maserati: The Brothers"», ha dichiarato Iervolino, come riportato da Variety.

«L'incontro è stato un momento di profonda ispirazione spirituale e culturale, incentrato su valori condivisi che sono al cuore sia della Chiesa Cattolica che del film: l'unità familiare, l'amore, la compassione e l'importanza di contribuire al bene comune».

Secondo i media, l'85enne è arrivato a Roma su un jet privato domenica.

L'attore interpreta il businessman Vincenzo Vaccaro in «Maserati: The Brothers», che racconta la storia della famiglia Maserati e dei primi anni della loro impresa automobilistica di lusso italiana.

Dopo l'incontro in Vaticano, Iervolino ha continuato a tracciare parallelismi tra Papa Leone XIV, il primo papa nato negli Stati Uniti, e la famiglia Maserati.

«Questi valori, che Papa Leone XIV ha costantemente sottolineato nei suoi recenti messaggi al mondo, risuonano profondamente con la storia dei fratelli Maserati: una famiglia il cui lascito è stato costruito non solo sull'innovazione e sull'eccellenza, ma sul profondo rispetto reciproco, la solidarietà e una visione condivisa», ha aggiunto in una dichiarazione.

«Maserati: The Brothers» è attualmente in fase di riprese in Italia e vede anche la partecipazione di Anthony Hopkins, Andy Garcia, Michele Morrone e Jessica Alba.