Un tributo della Rai Al Teatro delle Vittorie l'ultimo tributo a Pippo Baudo

SDA

17.8.2025 - 14:02

L'Italia si prepara a salutare per l'ultima volta Pippo Baudo.
L'Italia si prepara a salutare per l'ultima volta Pippo Baudo.
Keystone

Sarà il Teatro delle Vittorie a Roma, uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista, ad accogliere il feretro di Pippo Baudo per un ultimo saluto da parte del pubblico che lo ha tanto amato nel corso della sua sessantennale ed eccezionale carriera.

Keystone-SDA

17.08.2025, 14:02

17.08.2025, 14:20

Con questo tributo, voluto dai vertici Rai in accordo con i suoi famigliari, sono anche stati stabiliti gli orari di apertura della camera ardente: dalle 10 di lunedì 18 agosto fino alle 20 (salvo prolungarsi per permettere alle persone ancora in fila di accedere); dalle 9 fino alle 12 di martedì 19 agosto.

I funerali – comunica sempre Viale Mazzini – si terranno nella sua amata Militello Val di Catania, il 20 agosto alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

