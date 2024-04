Alain Delon

L'icona del cinema francese, Alain Delon, all'età di 88 anni, è stata recentemente soggetta a una «curatela rafforzata», un provvedimento giuridico destinato a supportare individui con capacità fisiche e mentali compromesse, come emerso da fonti vicine alla situazione.

Questa decisione segue quella di un giudice di Montargis, in Francia, che aveva precedentemente assegnato a Delon una tutela giuridica a partire dallo scorso gennaio, vista la sua condizione di salute.

Le tensioni familiari sono palpabili, con il patrimonio di Delon, valutato circa 200 milioni, ora gestito da un amministratore di sostegno.

La disputa si intensifica tra i suoi figli, Anthony e Alain Fabien, che accusano la loro sorella Anouchka di manipolare il padre e di celare le sue reali condizioni di salute, in un presunto tentativo di trasferirlo in Svizzera per beneficiare di vantaggi fiscali sull'eredità.

Questa battaglia legale non solo mette in luce la complessa dinamica familiare ma sottolinea anche l'importanza economica del patrimonio di Delon, derivante dalle sue prestazioni cinematografiche, dalla gestione del «marchio» Alain Delon, e da investimenti in immobili e collezioni d'arte.

Di recente, con l'assistenza della figlia, Delon ha venduto ottanta opere d'arte per oltre 8 milioni di euro, un'azione che si aggiunge alla vendita di armi da collezione, vini pregiati e auto di lusso.

La contesa tra gli eredi si è ulteriormente acuita quando Anouchka ha portato in tribunale i fratelli per violazione della privacy, a seguito della divulgazione di una conversazione registrata tra lei e il padre.

Il processo si terrà nell'aprile 2025, dove Anthony e Alain-Fabien saranno chiamati a rispondere dell'accusa di utilizzo, conservazione o divulgazione di materiale ottenuto in violazione della privacy.

Questo evento ha avuto luogo nella residenza di Delon a Douchy, a sud di Parigi, e ha visto la registrazione divulgata dai figli sul loro account Instagram due giorni dopo la sua realizzazione.

