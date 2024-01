Alain-Fabien Delon ha denunciato la sorella Anouchka

Alain-Fabien Delon

Il minore dei fratelli Delon è entrato a pieno diritto nella faida legale: «Metodi da boss mafiosi».

Dopo aver diffuso un clip audio attribuito alla sorella Anouchka, l'attore 29enne Alain-Fabien Delon, l’ha denunciata per «abuso fraudolento dello stato di ignoranza o debolezza di una persona vulnerabile».

Il figlio minore di Alain Delon ha annunciato la sua azione legale su BFMTV (rete televisiva e radiofonica francese di notiziari, ndr) aggiungendo nel frattempo alcuni attacchi sprezzanti.

«Mi dispiace, se foste stati davvero preoccupati per lo stato di salute di vostro padre, sareste venuti per Natale, non sareste andati in vacanza sei volte in sei mesi», ha precisato il minore degli eredi definendo i metodi utilizzati per circuire il padre «da mascalzoni e simili a quelli dei boss mafiosi».

«Quello che sta accadendo è molto, molto grave. Ci sono persone che vengono pagate migliaia di euro al mese per occuparsi della nostra sicurezza, ma in realtà ci spiano e inventano storie che non sono vere», ha spiegato Alain-Fabien Delon.

Covermedia