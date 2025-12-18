Alan Cumming

L'attore scozzese Alan Cumming presenterà la cerimonia dei BAFTA Film Awards il 22 febbraio 2026 a Londra, dopo aver già condotto i BAFTA Television Awards nel 2025.

L'attore scozzese guiderà la cerimonia della British Academy of Film and Television Arts il prossimo 22 febbraio, tornando sul palco dei BAFTA a pochi mesi dall'esperienza come presentatore dei BAFTA Television Awards 2025.

«Che emozione tornare nella famiglia dei BAFTA, questa volta per condurre gli EE BAFTA Film Awards, una serata unica in cui celebriamo creatività e talento – e speriamo anche di divertirci e combinare qualche marachella», ha dichiarato Cumming in una nota ufficiale.

Cumming raccoglie il testimone di un altro scozzese, David Tennant, che ha presentato l'edizione precedente, e si inserisce in una lunga tradizione di volti noti alla guida della cerimonia, tra cui Joanna Lumley, Rebel Wilson, Richard E. Grant, oltre agli storici conduttori Stephen Fry e Jonathan Ross.

A commentare la nomina è stata anche Emma Baehr, direttrice esecutiva Awards & Content di BAFTA: «Con il suo spirito brillante, il calore umano e un'energia contagiosa, siamo felicissimi che Alan Cumming conduca gli EE BAFTA Film Awards. Siamo certi che regalerà una serata indimenticabile, ricca di risate, sorprese e – forse – outfit straordinari».

Le longlist dei premi cinematografici saranno annunciate il 9 gennaio, mentre le nomination ufficiali seguiranno il 27 gennaio. I candidati all'EE Rising Star Award, l'unica categoria votata dal pubblico, verranno invece svelati il 14 gennaio.

L'attore di «The Good Wife», già premiato nel 2018 con il riconoscimento per l'Outstanding Contribution to Film & Television da BAFTA Scotland, salirà sul palco della Royal Festival Hall di Londra domenica 22 febbraio 2026. La cerimonia sarà trasmessa su BBC One e sulla piattaforma iPlayer.