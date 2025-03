Alba Parietti

Tra pettegolezzi e silenzi, la coppia è tornata a mostrarsi unita. La foto sulla neve spazza via i dubbi: dopo le incomprensioni, Alba e Fabio sembrano più vicini che mai.

Covermedia Covermedia

Alla fine la risposta è arrivata. E non tramite dichiarazioni ufficiali o smentite infuocate, ma con uno scatto semplice e carico di significato: Alba Parietti e Fabio Adami di nuovo insieme, a Courmayeur, come se nulla fosse mai accaduto.

Un abbraccio sottozero che scalda i cuori dei fan e mette fine – almeno per ora – ai tanti sussurri su una crisi.

Nei giorni scorsi era stato Dagospia ad alimentare i dubbi: una presunta rottura dopo tre anni d'amore, alimentata da tensioni nate in seguito al brutto incidente sugli sci che la showgirl aveva subito a dicembre.

Un episodio che, secondo il portale, avrebbe innescato incomprensioni e nervosismi, spingendo Alba a lasciare la casa del compagno per tornare nella sua abitazione romana ai Parioli.

«Gli amori iniziano e finiscono, il nostro... no»

Ma se la distanza c'è stata, è durata poco. Pochi giorni fa gli stessi rumors parlavano già di un ritorno di fiamma, supportato da avvistamenti romantici tra le vie di Roma. «Gli amori iniziano e finiscono, il nostro... no», aveva risposto Alba a chi le chiedeva spiegazioni.

Parole che oggi, con il selfie innevato condiviso sui social, trovano la loro conferma.

Le crisi esistono, ma non sempre lasciano cicatrici. A volte sono solo una pausa, un momento per prendere fiato e tornare più forti. La storia tra Alba e Fabio, spesso descritta come passionale e tumultuosa, sembra aver superato l'ennesima prova. E il messaggio che arriva dalla montagna è inequivocabile: certe tempeste non spazzano via l'amore, lo rafforzano.