Alba Rohrwacher

«Mi fanno male i capelli» di Roberta Torre arriva oggi nelle sale per I Wonder. Un resoconto disincantato della grande attrice italiana: «Me la portavo dentro i sogni».

Nel film «Mi fanno male i capelli» di Roberta Torre, Alba Rohrwacher dialoga con Monica Vitti, restituendo al pubblico uno sguardo inedito della celebre attrice italiana.

«Non interpreto Monica Vitti – dice Alba nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera – non credo in questo tipo di cinema, non ce n’è bisogno. C’è questa idea speciale di avvicinarsi a un personaggio senza incarnarlo, ma trascendendolo con rispetto, amore, ironia. Mi ha spostato da me, ero come in trance, c’era anche un disagio mentale che dovevamo rappresentare. Sono una donna che si perde e si ritrova attraverso un dialogo immaginario con la Vitti».

In uscita oggi nelle sale per I Wonder, la pellicola è stata il frutto di una profonda connessione tra la Rohrwacher e la musa scomparsa a Roma il 2 febbraio 2022. «Lei ha sempre nutrito la mia formazione e la mia fantasia, qui mi ha fatto entrare nel mio inconscio, me la portavo dentro i sogni».

Monica Vitti è stata colpita dalla «demenza a corpi di Lewy», una patologia spesso confusa con l’Alzheimer, caratterizzata da un deficit cognitivo (di memoria, orientamento e confusione) alternato a momenti di lucidità.

Poco dopo il matrimonio con il fotografo Roberto Russo, celebrato il 27 settembre del 2000 in Campidoglio, l'attrice aveva scoperto di avere il morbo neurodegenerativo che nel 2022 la costrinse a ritirarsi dalle scene.

Covermedia