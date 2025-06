Alberto Angela tra la TV e quel rapimento: «Nel privato guadagnerei dieci volte di più»

Alberto Angela, un uomo di scienza. Imago

Alberto Angela torna in TV con una nuova puntata di «Noos», confermandosi una figura chiave nella divulgazione scientifica italiana, guidato dalla passione e da un forte senso di servizio pubblico.

Nicolò Forni

Dopo studi in paleontologia e anni di ricerca sul campo, ha raggiunto il successo televisivo grazie a documentari per la RAI e collaborazioni con il padre.

Nonostante un rapimento in Niger e altre difficoltà personali, Angela ha proseguito con determinazione la sua missione divulgativa.

Alberto Angela, il noto divulgatore scientifico italiano, torna lunedì 30 giugno con una nuova puntata di «Noos - L'Avventura della conoscenza».

La sua capacità di affascinare il pubblico con passione ed entusiasmo resta immutata. Figlio del celebre Piero Angela, non ha ereditato dal padre l'amore per la storia, ma lo ha sviluppato autonomamente e approfondito attraverso studi intensi.

Nato nel 1962 a Parigi, dove suo padre lavorava come corrispondente per la televisione italiana, Angela ha costruito una carriera impressionante come divulgatore scientifico.

Nonostante i suoi successi nel mondo televisivo, nella vita privata mantiene un basso profilo. Dal 1993 è sposato con Monica, con la quale ha tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro.

L'approdo alla televisione

Dopo aver studiato all’Università La Sapienza di Roma e aver seguito corsi di paleontologia all’Università di Harvard, ha iniziato la sua carriera con dieci anni di lavoro sul campo nella ricerca.

In seguito si è dedicato alla produzione televisiva, realizzando documentari per la RAI, tra cui «Una giornata di 2 milioni di anni fa» e «Leopardo».

Il suo talento è stato infine notato nella trasmissione svizzera «Albatros», che lo ha portato a collaborare con il padre in altri progetti, come «Il pianeta dei dinosauri».

Il rapimento

Nel corso della sua carriera, il 63enne ha vissuto molte esperienze straordinarie, come la visita alla tomba di Ramses II e una spedizione in Antartide.

Tuttavia, non tutte le esperienze sono state positive: nel 2002 fu rapito in Niger, un evento che lo segnò profondamente. Nonostante questo trauma, ha continuato il suo lavoro con immutata passione.

«Potrei guadagnare anche dieci bolte di più»

In un’intervista del 2023 con il «Messaggero», il giornalista si è espresso riguardo ai suoi guadagni, confrontandoli con quelli di Amadeus, un altro noto conduttore italiano.

Ha spiegato di guadagnare meno: «Non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più».

Il figlio d'arte ha sottolineato come per lui la diffusione della conoscenza come servizio pubblico sia una priorità assoluta. Alberto Angela rimane una figura ispiratrice, capace di rendere accessibili la scienza e la storia a un vasto pubblico.

