Uno speciale su Rai 1 Alberto Angela porta Torino in prima serata

18.12.2025 - 11:10

Alberto Angela

Uno speciale su Rai 1 accompagna il pubblico alla scoperta del capoluogo piemontese, tra storia, arte e identità italiana, con Alberto Angela.

18.12.2025, 11:14

Torino diventa protagonista della prima serata di Rai 1 con uno speciale condotto da Alberto Angela, dedicato alla storia, all'arte e alle curiosità di una delle città più eleganti e meno raccontate d'Italia.

La puntata accompagna il pubblico in un percorso che intreccia passato e presente, mostrando una Torino sorprendente, spesso oscurata da altre mete culturali. Dal ruolo di prima capitale del Regno d'Italia ai simboli della cultura sabauda, il racconto si muove tra grandi luoghi iconici e dettagli meno noti.

Al centro del viaggio ci sono la Reggia di Venaria, il Museo Egizio, Piazza San Carlo e i palazzi storici che hanno segnato la storia politica e culturale del Paese.

«Torino custodisce un patrimonio straordinario, che racconta passaggi decisivi della nostra storia», ha spiegato Alberto Angela in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, sottolineando il valore spesso sottovalutato della città.

Il format mantiene il linguaggio e il ritmo che hanno reso riconoscibile lo stile del divulgatore: una narrazione fluida, arricchita da curiosità storiche e scientifiche, capace di collegare epoche diverse. Non solo monumenti, ma anche aneddoti, innovazione e cultura contemporanea, per restituire un'immagine viva e attuale di Torino.

La scelta di dedicare uno speciale alla città si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio italiano che caratterizza da anni il lavoro di Alberto Angela.

