Alberto Angela

La questione emerge in Commissione Vigilanza mentre il divulgatore Alberto Angela continua a presidiare la prima serata con «Ulisse».

Covermedia Covermedia

Alberto Angela è regolarmente in onda.

Il caso nasce da un dato amministrativo: secondo quanto riportato da diverse testate, il rinnovo contrattuale con la Rai non sarebbe stato formalizzato da mesi.

La circostanza è stata sollevata anche in Commissione di Vigilanza, accendendo rapidamente il dibattito politico e mediatico attorno a uno dei volti più riconoscibili del servizio pubblico.

Sul piano televisivo, però, il quadro resta stabile. «Ulisse – Il piacere della scoperta» continua a occupare uno spazio centrale nel palinsesto culturale e risultano già programmati nuovi speciali nelle prossime settimane. Le produzioni sono state realizzate e inserite nel calendario Rai, senza interruzioni operative.

In alcune ricostruzioni online viene riportata una frase attribuita al divulgatore: «Del futuro non dico niente, diciamo che sono qui» – una citazione circolata sul web, ma non accompagnata da un'intervista integrale pubblicata su testate primarie. Un passaggio interpretato come prudente, in un contesto ancora in evoluzione.

Il nodo resta dunque amministrativo più che editoriale. Mentre si attende la formalizzazione della firma, la presenza in video prosegue regolarmente, con nuovi appuntamenti già previsti nella programmazione delle prossime settimane.