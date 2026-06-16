In TVAlberto Matano guarda oltre «Domenica In»: prende quota un nuovo progetto
Covermedia
16.6.2026 - 13:00
Dopo mesi di indiscrezioni sul futuro di «Domenica In», un nuovo rumor accende i riflettori su un progetto destinato ad ampliare il ruolo di Alberto Matano su Rai1.
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16.06.2026, 13:00
16.06.2026, 13:09
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Alberto Matano resta al centro dei piani di Rai1.
Secondo quanto riporta Chi, la rete sta lavorando a un nuovo progetto per il conduttore de «La Vita in Diretta», destinato ad affiancarsi all'appuntamento quotidiano del pomeriggio.
L'indiscrezione sposta l'attenzione da «Domenica In», programma al quale il nome di Matano è stato spesso associato negli ultimi mesi. Lo storico contenitore festivo continua a essere guidato da Mara Venier, mentre per il giornalista prende forma un percorso diverso.
L'ipotesi arriva mentre «La Vita in Diretta» si avvicina alla conclusione della stagione. Il programma dovrebbe salutare il pubblico il 26 giugno, prima di lasciare spazio alla programmazione estiva di Rai1.
Negli ultimi anni Matano si è affermato come uno dei volti più solidi della rete ammiraglia, conquistando ascolti e centralità nel palinsesto. Un nuovo incarico in prima serata rappresenterebbe un ulteriore passo nel percorso costruito all'interno della televisione pubblica.
Al momento dalla Rai non sono arrivate conferme ufficiali sul progetto.