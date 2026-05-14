TVAlberto Matano nel futuro di «Novecento»? Il piano Rai per rilanciare lo show di Pippo Baudo
Covermedia
14.5.2026 - 13:00
Alberto Matano entra nel risiko Rai per riportare «Novecento» in prima serata.
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14.05.2026, 13:00
14.05.2026, 13:01
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Secondo il retroscena pubblicato da «Affari Italiani», la Direzione Intrattenimento Prime Time starebbe valutando il ritorno dello storico programma ideato e condotto da Pippo Baudo.
L’obiettivo sarebbe rafforzare il mercoledì sera di Rai 1 nella prossima stagione, puntando su un intrattenimento più riconoscibile anche infrasettimanalmente.
Il volto de «La vita in diretta» sarebbe tra i nomi presi in considerazione per guidare una versione aggiornata della trasmissione, ipotizzata in un ciclo di sei-otto puntate. Al momento, però, si tratta ancora di un’indiscrezione.
«Novecento» andò in onda tra Rai 3 e Rai 1 dal 2000 al 2003, per poi tornare nel 2010, mescolando spettacolo, memoria televisiva, costume, musica e quiz. Difendendo quella idea di servizio pubblico, Baudo spiegò a Film.it: «Gli spettatori sono molto più intelligenti di quello che si pensa».
Il possibile rilancio rientrerebbe nella definizione dei palinsesti autunnali 2026, con Rai 1 intenzionata a consolidare anche il mercoledì sera attraverso un titolo legato alla propria tradizione televisiva.