Alberto Matano Covermedia

Il volto de «La Vita in Diretta» evita conferme sul futuro della domenica di Rai 1.

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Alberto Matano raffredda le voci sul possibile approdo a «Domenica In».

Il giornalista di Rai 1 ha commentato per la prima volta le indiscrezioni che lo indicano tra i possibili successori di Mara Venier alla guida dello storico contenitore domenicale. Nell'intervista rilasciata al settimanale «Gente», il conduttore ha scelto però una linea prudente, evitando qualsiasi conferma sul proprio futuro televisivo.

«Trovo poco elegante portare avanti fanta-avvicendamenti quando è ancora in onda una professionista, nonché un'amica, come Mara», ha dichiarato il volto de «La Vita in Diretta». Una presa di posizione che arriva mentre continuano le ipotesi sulla prossima stagione della domenica pomeriggio di Rai 1.

Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato con insistenza allo storico programma della rete ammiraglia, soprattutto dopo le ripetute dichiarazioni della Venier sulla possibilità di lasciare il format. Lo stesso Matano ha però frenato le speculazioni, sottolineando che al momento non esiste alcuna comunicazione ufficiale sull'assetto futuro della trasmissione.

Il conduttore guarda già alla nuova stagione de «La Vita in Diretta» e anticipa cambiamenti e novità nel programma quotidiano di Rai 1. I nuovi palinsesti della tv pubblica saranno presentati nelle prossime settimane: soltanto allora si chiarirà il destino di «Domenica In».