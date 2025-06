Alberto Tomba

Uno sguardo intimo sul campione «condannato a vincere», tra gloria e fragilità.

Covermedia Covermedia

Timido ragazzo, mito dello sci.

Presentato l'11 giugno al Milano Film Festival, il docufilm «1.14» – An Alberto Tomba Story», prodotto da Napapijri, offre un ritratto inedito e personale del campione che ha riscritto la storia dello sci.

Tra le mura della sua casa in Emilia, Tomba mostra una stanza che sembra un museo privato: coppe, trofei, pettorali. Il titolo richiama il celebre vantaggio nella prima manche dello slalom gigante a Calgary '88: un minuto e quattordici secondi, preludio all'oro olimpico e alla nascita del mito.

«Sono sempre stato timido e introverso, poi crescendo sono cambiato» – confessa nel film – rivelando l'uomo dietro l'atleta, il carattere oltre la celebrità.

Disponibile integralmente su YouTube, il documentario non è solo cronaca sportiva: è una confessione. Il viaggio di un ragazzo riservato, diventato simbolo del circo bianco, tra trionfi, insicurezze e la consapevolezza che la vera forza non si misura solo in secondi.