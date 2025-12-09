Aldo Baglio Con Giovanni Storti E Giacomo Poretti

Il docufilm di Sophie Chiarello svela quarant'anni di comicità, amicizia e resistenza artistica.

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano sul grande schermo con «Attitudini: Nessuna».

Nuovo documentario di Sophie Chiarello che ripercorre la loro storia dagli esordi milanesi ai trionfi al cinema. In poco più di un'ora, il film ricostruisce la nascita di un legame professionale e umano che ha resistito al tempo, alle differenze caratteriali e alle inevitabili crisi di percorso.

Il titolo prende spunto da una pagella scolastica di Aldo Baglio, dove compariva la nota «attitudini: nessuna». Un giudizio che oggi diventa emblema di una traiettoria capace di ribaltare le previsioni, trasformando un trio nato quasi per caso in un punto fermo della comicità italiana.

La Chiarello alterna materiali d'archivio, interviste e riprese inedite, restituendo un ritratto intimo e senza filtri. «Il film nasce dal desiderio di rivelare chi fossero da bambini e parlare dei loro sogni», spiega la regista.

Approccio non celebrativo

La critica ha apprezzato l'approccio non celebrativo: il documentario mostra anche conflitti, esitazioni e fragilità, elementi che hanno consolidato l'equilibrio del trio. Una frase del film lo sintetizza con efficacia: «Siamo tre clown, ma insieme diventiamo uno solo».

Il viaggio attraversa teatro, cabaret, televisione e cinema, componendo una memoria comune che molti spettatori riconosceranno come parte del proprio immaginario.

Giovanni Storti conferma che questo non è un epilogo: «Aspettatevi tutto e non aspettatevi nulla». Il trio sta infatti lavorando a nuovi progetti, con sviluppi attesi nei prossimi mesi.