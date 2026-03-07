  1. Clienti privati
Futuro conduttore di Sanremo Aldo Grasso su Stefano De Martino: «Sembra un animatore per feste a domicilio»

ai-scrape

7.3.2026 - 10:37

Stefano De Martino
Stefano De Martino
Imago

Il noto giornalista si è espresso sul futuro presentatore di Sanremo e sul suo programma RAI «Stasera tutto è possibile» sulle pagine del Corriere della Sera. Sul format di Rai2 non ha risparmiato parole molto dure, mentre sul conduttore napoletano i commenti sono stati piuttosto interlocutori.

Sara Matasci

07.03.2026, 10:37

07.03.2026, 10:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Aldo Grasso prende di mira Stefano De Martino in occasione della messa in onda della nuova stagione di «Stasera tutto è possibile».
  • A suo dire, a causa dello schema seguito da anni per il programma il conduttore napoletano «finisce per sembrare solo un animatore per feste a domicilio».
  • Sul futuro presentatore di Sanremo, il giornalista dice anche: «In Rai, con la benedizione del sottosegretario Gianmarco Mazzi, devono volergli molto bene».
  • E ancora: «Quello di De Martino è il più grande salto di carriera a memoria d’uomo nella storia di Sanremo (e forse della Rai stessa)».
Mostra di più

Aldo Grasso, in una delle sue ultime analisi puntuali sul «Corriere della Sera» in merito al panorama televisivo italiano, ha preso di mira Stefano De Martino e la nuova stagione di «Stasera tutto è possibile», sul quale ha espresso commenti decisamente aspri.

«Da anni - ha scritto il giornalista nel suo commento - le puntate seguono lo stesso schema (giochi da festa di compleanno, ruzzoloni, sketch ripetitivi): alla lunga, l’effetto sorpresa svanisce. Il divertimento dovrebbe dipendere dalla capacità del conduttore di coinvolgere gli ospiti, ma quando il cast manca di chimica (il che accade quasi sempre), il ritmo cala e Stefano De Martino finisce per sembrare solo un animatore per feste a domicilio».

Al di là del format di Rai2, Grasso non ha dunque risparmiato pensieri sul futuro presentatore di Sanremo, in merito al quale ha scritto: «In Rai, con la benedizione del sottosegretario Gianmarco Mazzi, devono volergli molto bene».

«Il più grande salto di carriera nella storia di Sanremo»

A suo avviso, la scelta del conduttore napoletano è un caso unico: «Quello di De Martino è il più grande salto di carriera a memoria d’uomo nella storia di Sanremo (e forse della Rai stessa)».

I dati di ascolto del programma seguito da Grasso sembrano però contraddire il giudizio qualitativo dell'esperto, noto per la sua severità. «Stasera tutto è possibile» ha infatti registrato ottimi risultati numerici, con uno share che ha raggiunto il 16,8% e classificandolo come il programma più visto della serata.

Aldo Grasso ha chiuso con una considerazione sulla strategia aziendale. A suo dire, sembra evidente che la Rai voglia proteggere il suo nuovo volto di punta, dal momento che le scelte di palinsesto appaiono studiate per favorire De Martino.

«Rai 1, per calcolo o per chissà quale altra ragione, ha mandato in onda un tristissimo documentario su Riccardo Cocciante che si è fermato al 10,5%. Decisamente, in Rai devono voler molto bene a Stefano De Martino», ha concluso il giornalista.

