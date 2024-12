Alec Baldwin

L'attore racconta il ruolo fondamentale di Hilaria Baldwin nei momenti più bui del processo legato alla tragica morte di Halyna Hutchins sul set di «Rust».

Covermedia Covermedia

Alec Baldwin si apre sul supporto incondizionato della moglie Hilaria durante gli ultimi anni segnati dal processo per la tragedia avvenuta sul set di «Rust».

«Le devo tutto», ha dichiarato l'attore, sottolineando l'importanza del suo amore e della sua forza spirituale nel superare le difficoltà.

Nel 2021, Alec si trovava sul set del film western quando una pistola di scena è stata accidentalmente scaricata, causando la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni, e ferendo il regista Joel Souza.

«Devo tutto a mia moglie»

Baldwin è stato accusato di omicidio colposo e ha affrontato il processo lo scorso luglio, ma il caso è stato archiviato quando è emerso che l'accusa aveva omesso prove fondamentali.

Ora, Baldwin, 66 anni, ha parlato del supporto ricevuto dalla moglie Hilaria, 40 anni, per superare gli ultimi anni difficili. «Devo tutto a mia moglie», ha raccontato nel podcast Fail Better di David Duchovny. «È la persona spiritualmente più elevata che abbia mai conosciuto, ed è stata gentile e di grande supporto nei miei confronti».

Ha continuato: «Come uomo, ti innamori di qualcuno e ti chiedi: «Cosa posso fare per proteggere mia moglie?». Ma in quella situazione non potevo fare nulla per fermare ciò che mi stava accadendo».

«Mi prendo una pausa»

Nonostante il sollievo per l'archiviazione del caso, Baldwin ha espresso il desiderio che la decisione fosse stata presa da una giuria.

«Il giudice ha annullato il caso, stabilendo che fosse archiviato con pregiudizio, e ne sono molto grato... è stata, credo, una decisione molto ben ponderata da parte sua. Tuttavia, se fossimo arrivati fino al verdetto, sarebbe stato un po' meglio, perché una giuria avrebbe considerato i fatti e noi avremmo potuto presentare molte più prove».

Infine, Baldwin ha aggiunto: «Ora voglio prendermi una pausa. Non voglio parlarne per un po'. Voglio, in qualche modo, riposare, magari fare un pisolino».

L'attore, nonostante il caso sia chiuso, continua a convivere con le conseguenze emotive di un evento che ha cambiato la sua vita e quella di molte altre persone.