«Ho colpito un albero» Alec Baldwin, incidente d'auto a East Hampton: «Stiamo bene, siamo illesi»

Covermedia

14.10.2025 - 13:00

Alec Baldwin
Alec Baldwin
covermedia

I fratelli Baldwin rimangono coinvolti in un incidente d'auto a New York. Alec rassicura i fan su Instagram: «Ho colpito un albero per evitare un camion. Tutto bene, siamo illesi».

Covermedia

14.10.2025, 13:00

14.10.2025, 13:07

Attimi di paura per Alec e Stephen Baldwin, rimasti coinvolti in un incidente d'auto a East Hampton, nello stato di New York.

Come riportato da TMZ, i due fratelli si trovavano a bordo di una Range Rover bianca che ha finito la sua corsa contro un albero lungo un'autostrada locale.

Poche ore dopo lo schianto, Alec Baldwin ha voluto rassicurare i fan con un video pubblicato su Instagram. «Questa mattina sono rimasto coinvolto in un incidente d'auto. Un tizio con un camion enorme, grande come una balena, mi ha tagliato la strada», ha raccontato l'attore di «30 Rock». «Per evitarlo, ho sterzato e sono finito contro un albero. Ho distrutto l'auto di mia moglie e mi sento in colpa per questo. Ma va tutto bene: sto bene, e anche mio fratello sta bene».

Baldwin ha poi spiegato che si trovava negli Hamptons per partecipare all'«Hamptons International Film Festival» e ha ringraziato gli agenti della polizia locale «per essere intervenuti subito». Il 67enne ha aggiunto di essere diretto a Los Angeles per raggiungere Hilaria Baldwin e i loro sette figli. «Non vedo l'ora di rivedere la mia famiglia. Hilaria, sono molto orgoglioso di te», ha concluso con un sorriso.

Hilaria, recentemente eliminata dal programma televisivo «Dancing with the Stars», ha confermato la versione del marito in una storia su Instagram: «Sta bene, Stephen sta bene. Nessuno si è fatto male, ed è la cosa più importante. Vi ringrazio di cuore per l'affetto e la preoccupazione».

