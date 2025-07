L'attore americano Alec Baldwin (foto d'archivio). KEYSTONE

L'avvocato dell'attore Alec Baldwin ha rivelato che sono attualmente in corso delle trattative per un accordo nella causa per omicidio colposo sul set di «Rust».

Covermedia Covermedia

Un giudice ha respinto la causa per cattiva condotta intentata da Alec Baldwin contro i pubblici ministeri nel processo «Rust».

L'attore è stato processato per omicidio colposo nel luglio 2024 per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, uccisa a colpi d'arma da fuoco sul set del film «Rust» nel New Mexico nel 2021, quando l'arma di scena di Baldwin ha sparato accidentalmente.

Il caso penale è stato clamorosamente archiviato tre giorni dopo l'inizio del processo, quando il giudice ha stabilito che l'accusa aveva indebitamente nascosto prove alla difesa.

Il 67enne ha successivamente intentato una causa civile contro il procuratore speciale Kari Morrissey, il procuratore distrettuale Mary Carmack-Altwies e altri imputati a gennaio.

Ha affermato che hanno violato i suoi diritti durante la loro «azione dolosa e illegale» per renderlo il «capro espiatorio» dell'incidente.

In corso trattative per un accordo

Tuttavia, ora il giudice Casey Fitch ha respinto la causa di Baldwin a causa della mancanza di «azioni significative» nel caso negli ultimi 180 giorni. Ha ordinato l'archiviazione del caso senza pregiudizio, il che significa che potrebbe essere ripreso in un secondo momento.

L'avvocato dell'attore, Luke Nikas, ha spiegato a diverse testate che sono in corso trattative per un accordo.

«Abbiamo discusso in buona fede con le parti in causa e ripresenteremo prontamente la causa se tali discussioni non si risolveranno prontamente e favorevolmente», ha dichiarato in una nota.

Baldwin, che ha sempre negato di aver premuto il grilletto della pistola di scena, ha accusato gli imputati di abuso di potere, diffamazione e cattiva gestione delle prove. Sono ancora pendenti diverse cause civili, tra cui le cause contro Baldwin e altri produttori intentate dal vedovo di Hutchins e dai suoi genitori.

Intanto l'armaiola del film, Hannah Gutierrez Reed, è stata condannata per omicidio colposo nel marzo 2024 e condannata a 18 mesi di carcere. È stata rilasciata sulla parola a maggio di quest'anno.