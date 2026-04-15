Alec Baldwin & Hilaria Baldwin

La tragedia sul set di «Rust» e il processo per la morte di Halyna Hutchins hanno cambiato le priorità dell'attore.

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Alec Baldwin valuta il ritiro dalle scene in seguito alla tragedia di «Rust» e al lungo percorso giudiziario che ne è seguito.

L'attore racconta di voler restare a casa con la famiglia, segnando una possibile svolta nella sua carriera.

Protagonista di «30 Rock», Baldwin era finito sotto processo nel luglio 2024 con l'accusa di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, uccisa nel 2021 sul set del film in New Mexico quando un'arma di scena impugnata dall'attore ha fatto fuoco accidentalmente.

Il processo ha cambiato la sua vita

Il procedimento penale è stato archiviato dopo tre giorni di udienze, quando il giudice ha stabilito che l'accusa aveva trattenuto prove rilevanti alla difesa.

Ospite del podcast «Awards Chatter» di The Hollywood Reporter, Baldwin ha definito quanto accaduto «indicibilmente difficile», raccontando come la vicenda abbia cambiato profondamente la sua vita quotidiana.

«A causa di questa situazione sono rimasto a casa per molto tempo. Sono stato con i miei figli per tre anni e mezzo, ho lavorato pochissimo, e solo ora le cose stanno cambiando», ha spiegato.

«Farò ancora alcune cose, ma mi sono abituato a stare a casa. Non voglio più uscire, non voglio più lavorare. Voglio ritirarmi e restare con i miei figli».

L'attore ha sette figli piccoli con la moglie Hilaria Baldwin ed è padre anche di Ireland, nata dal matrimonio con Kim Basinger.

I problemi di salute sul set: «Otto giorni a letto, non potevo muovermi»

Nel corso dell'intervista, Baldwin ha ricordato anche i problemi di salute affrontati durante le riprese di «Rust», ripartite nell'aprile 2023, nell'ambito di un accordo con la famiglia Hutchins.

Ha parlato di episodi di ipotensione ortostatica, una condizione che provoca cali di pressione quando ci si alza in piedi.

«Stavo davvero male. Sono svenuto tre volte durante il weekend di San Patrizio di quell'anno, una volta sono caduto addosso a mia moglie. È stato assurdo», ha raccontato. «Sono rimasto a letto per otto giorni, non riuscivo ad alzarmi né a camminare.

Ho dovuto fare due settimane di fisioterapia. E poi sono dovuto tornare in Montana per finire il film, altrimenti mi avrebbero fatto causa. Ho fatto del mio meglio, ma non ero in condizioni».

Baldwin ha sempre negato di aver premuto il grilletto dell'arma di scena.

Nel frattempo, l'armiera del film, Hannah Gutierrez-Reed, è stata condannata nel marzo 2024 per omicidio colposo a 18 mesi di carcere ed è stata successivamente rilasciata in libertà vigilata lo scorso maggio.