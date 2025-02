Alena Seredova Covermedia

La showgirl di Praga è tornata a parlare della sua separazione dall'ex portiere.

Alena Seredova non ha cambiato idea sulla famiglia allargata e ne ha parlato con Diletta Leotta al podcast Mamma Dilettante.

«Il concetto di famiglia allargata non mi piace poi tanto. – ha detto Alena – Quello che ho detto è che non potrei essere onesta, cioè io non potrei stare a una tavolata di Natale tutti insieme, perché non sarei io. Nel mio caso non sarebbe possibile. Poi penso anche dipenda da come le persone si conoscano, si lascino, perché finisce quella famiglia. Io non ce la farei».

«Neanche dopo tanti anni?», ha chiesto Diletta. «Non ne sento il bisogno – ha replicato la Seredova – Quando i ragazzi erano piccoli lo avrei trovato anche 'confusionale', perché secondo me se da un giorno all'altro uno dei genitori se ne va e crea un'altra famiglia... Possiamo dire che abbiamo gestito la situazione egregiamente grazie a me. Però che non ci sia un minimo di dispiacere o fastidio per i ragazzi... Certo che qualche strascico o danno sui bambini dei divorziati secondo me c'è».

«Devo dire che adesso sono felice. Alla fine è andata a tutti e tre bene, perché anche Alessandro (il secondo marito, ndr) lo è – ha poi detto – Senza il Natale insieme però. Teniamo fuori le cose in 'comunella'. Io ho già i miei appuntamenti in previsione: uno sarà il matrimonio di uno dei mie figli presumo. Prima o poi si sposeranno, vuoi che non ci troviamo tutti insieme? Certo. Finora non è mai successo di ritrovarci tutti insieme».

Alena Seredova è sposata con il manager Alessandro Nasi, dal quale ha avuto la terza figlia Vivienne Charlotte dopo David Lee e Louis Thomas nati dal matrimonio con Gigi Buffon.