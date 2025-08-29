  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A 10 anni di distanza Le cicatrici di Alena Seredova: «Con Ilaria D'Amico non prenderei nemmeno un caffè»

ai-scrape

29.8.2025 - 20:47

Alena Seredova
Alena Seredova
Imago

Alena Seredova riflette sulle ferite ancora aperte della sua separazione da Gigi Buffon, avvenuta dieci anni fa. Nonostante il tempo passato, il dolore e le difficoltà di quel periodo rimangono vivi nei suoi ricordi.

Igor Sertori

29.08.2025, 20:47

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sono passati dieci anni dalle separazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon.
  • La ex top model non ha ancora dimenticato il dolore, causato dal tradimento di lui con la giornalista Ilaria D'Amico.
  • Non prenderebbe nemmeno un caffè con colei che fece arenare il suo matrimonio.
  • La 47enne oggi è sposata con Alessandro Nasi, un uomo «coraggioso», tanto da «stare con una donna che piangeva ancora per l'ex marito».
  • Sulla famiglia allargata ha le idee chiare: «Non frequentiamo l'altro nucleo familiare. Non credo sia sano per i bambini vedere il papà con la mamma, poi con un'altra».
Mostra di più
Ascoltare il proprio corpo. Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»

Ascoltare il proprio corpoAlena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»

Come riportato da «leggo.it», Alena Seredova, a distanza di dieci anni dalla separazione da Gigi Buffon, continua a portare con sé le cicatrici di quel periodo difficile.

In un'intervista al settimanale «Oggi», ha condiviso le sue riflessioni su come ha affrontato il dolore e la paura di non trovare più l'amore.

Alena Seredova con Gianluigi Buffon in uno scatto del 2014.
Alena Seredova con Gianluigi Buffon in uno scatto del 2014.
KEYSTONE

Nel 2014, la scoperta della relazione tra il marito e la giornalista sportiva Ilaria D'Amico portò alla fine del matrimonio tra la modella e l'ex portiere della Nazionale italiana.

Nonostante oggi sia sposata con l'imprenditore Alessandro Nasi, Seredova non ha mai perdonato quel tradimento.

«Mi chiamavano Doberman»

«Mia madre mi diceva che nessuno mi avrebbe più voluta, e io lo credevo – ha confessato -. Avevo paura che qualcuno si avvicinasse solo per la notorietà. Ero molto diffidente, tanto che a Torino mi chiamavano Doberman».

Tuttavia, l'attuale marito è riuscito a conquistare il cuore di Alena con pazienza e dolcezza, anche nei momenti più difficili: «Un uomo che sta con una donna che piange ancora per l'ex marito è davvero coraggioso. Ci ho messo sei mesi a fidarmi, ma ne è valsa la pena: mi ha salvato la vita».

Lo scetticismo sulle famiglie allargate

Nonostante la sua vita privata sia serena, la47enne rimane scettica sulle famiglie allargate. Alla domanda se prenderebbe un caffè con Ilaria D'Amico, risponde decisa.

Il rapporto con l'ex. Alena Seredova: «Con Buffon tutto bene ma ognuno a casa sua»

Il rapporto con l'exAlena Seredova: «Con Buffon tutto bene ma ognuno a casa sua»

«Non vedo la necessità. Ci incontreremo ai matrimoni dei miei figli, ma non diventeremo amiche. Siamo troppo diverse. Io non avrei mai cercato un uomo sposato».

Le ferite della separazione sono ancora presenti: «Non frequentiamo l'altro nucleo familiare. Non credo sia sano per i bambini vedere il papà con la mamma, poi con un'altra, e tutti insieme a Natale».

Ospite a «Verissimo». Alena Seredova sul libro di Buffon: «Dispiaciuto di quello che m'ha fatto? Ci mancherebbe altro»

Ospite a «Verissimo»Alena Seredova sul libro di Buffon: «Dispiaciuto di quello che m'ha fatto? Ci mancherebbe altro»

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Carlos Alcaraz si «mangia» Mattia Bellucci e poi si scusa con il pubblico di New York
Le cicatrici di Alena Seredova: «Con Ilaria D'Amico non prenderei nemmeno un caffè»

Altre notizie

Anteprima mondiale a Venezia. È un'aliena? In «Bugonia» Emma Stone è vittima di una teoria del complotto

Anteprima mondiale a VeneziaÈ un'aliena? In «Bugonia» Emma Stone è vittima di una teoria del complotto

Immagini inedite e confessioni. Jannik Sinner si racconta nel cortometraggio «Il ritorno»

Immagini inedite e confessioniJannik Sinner si racconta nel cortometraggio «Il ritorno»

Bellezza. Ecco l'esclusivo trattamento per cui Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico

BellezzaEcco l'esclusivo trattamento per cui Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico

Dal palco alla campagna. Nek confessa: «Alla Ferrari preferisco il trattore»

Dal palco alla campagnaNek confessa: «Alla Ferrari preferisco il trattore»