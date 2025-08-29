Le cicatrici di Alena Seredova: «Con Ilaria D'Amico non prenderei nemmeno un caffè»

A 10 anni di distanzaLe cicatrici di Alena Seredova: «Con Ilaria D'Amico non prenderei nemmeno un caffè»
Alena Seredova riflette sulle ferite ancora aperte della sua separazione da Gigi Buffon, avvenuta dieci anni fa. Nonostante il tempo passato, il dolore e le difficoltà di quel periodo rimangono vivi nei suoi ricordi.
In un'intervista al settimanale «Oggi», ha condiviso le sue riflessioni su come ha affrontato il dolore e la paura di non trovare più l'amore.
Nel 2014, la scoperta della relazione tra il marito e la giornalista sportiva Ilaria D'Amico portò alla fine del matrimonio tra la modella e l'ex portiere della Nazionale italiana.
Nonostante oggi sia sposata con l'imprenditore Alessandro Nasi, Seredova non ha mai perdonato quel tradimento.
«Mi chiamavano Doberman»
«Mia madre mi diceva che nessuno mi avrebbe più voluta, e io lo credevo – ha confessato -. Avevo paura che qualcuno si avvicinasse solo per la notorietà. Ero molto diffidente, tanto che a Torino mi chiamavano Doberman».
Tuttavia, l'attuale marito è riuscito a conquistare il cuore di Alena con pazienza e dolcezza, anche nei momenti più difficili: «Un uomo che sta con una donna che piange ancora per l'ex marito è davvero coraggioso. Ci ho messo sei mesi a fidarmi, ma ne è valsa la pena: mi ha salvato la vita».
Lo scetticismo sulle famiglie allargate
Nonostante la sua vita privata sia serena, la47enne rimane scettica sulle famiglie allargate. Alla domanda se prenderebbe un caffè con Ilaria D'Amico, risponde decisa.