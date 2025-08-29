Le cicatrici di Alena Seredova: «Con Ilaria D'Amico non prenderei nemmeno un caffè»

Alena Seredova Imago

Alena Seredova riflette sulle ferite ancora aperte della sua separazione da Gigi Buffon, avvenuta dieci anni fa. Nonostante il tempo passato, il dolore e le difficoltà di quel periodo rimangono vivi nei suoi ricordi.

Hai fretta? blue News riassume per te Sono passati dieci anni dalle separazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon.

La ex top model non ha ancora dimenticato il dolore, causato dal tradimento di lui con la giornalista Ilaria D'Amico.

Non prenderebbe nemmeno un caffè con colei che fece arenare il suo matrimonio.

La 47enne oggi è sposata con Alessandro Nasi, un uomo «coraggioso», tanto da «stare con una donna che piangeva ancora per l'ex marito».

Sulla famiglia allargata ha le idee chiare: «Non frequentiamo l'altro nucleo familiare. Non credo sia sano per i bambini vedere il papà con la mamma, poi con un'altra». Mostra di più

Come riportato da «leggo.it», Alena Seredova, a distanza di dieci anni dalla separazione da Gigi Buffon, continua a portare con sé le cicatrici di quel periodo difficile.

In un'intervista al settimanale «Oggi», ha condiviso le sue riflessioni su come ha affrontato il dolore e la paura di non trovare più l'amore.

Alena Seredova con Gianluigi Buffon in uno scatto del 2014. KEYSTONE

Nel 2014, la scoperta della relazione tra il marito e la giornalista sportiva Ilaria D'Amico portò alla fine del matrimonio tra la modella e l'ex portiere della Nazionale italiana.

Nonostante oggi sia sposata con l'imprenditore Alessandro Nasi, Seredova non ha mai perdonato quel tradimento.

«Mi chiamavano Doberman»

«Mia madre mi diceva che nessuno mi avrebbe più voluta, e io lo credevo – ha confessato -. Avevo paura che qualcuno si avvicinasse solo per la notorietà. Ero molto diffidente, tanto che a Torino mi chiamavano Doberman».

Tuttavia, l'attuale marito è riuscito a conquistare il cuore di Alena con pazienza e dolcezza, anche nei momenti più difficili: «Un uomo che sta con una donna che piange ancora per l'ex marito è davvero coraggioso. Ci ho messo sei mesi a fidarmi, ma ne è valsa la pena: mi ha salvato la vita».

Lo scetticismo sulle famiglie allargate

Nonostante la sua vita privata sia serena, la47enne rimane scettica sulle famiglie allargate. Alla domanda se prenderebbe un caffè con Ilaria D'Amico, risponde decisa.

«Non vedo la necessità. Ci incontreremo ai matrimoni dei miei figli, ma non diventeremo amiche. Siamo troppo diverse. Io non avrei mai cercato un uomo sposato».

Le ferite della separazione sono ancora presenti: «Non frequentiamo l'altro nucleo familiare. Non credo sia sano per i bambini vedere il papà con la mamma, poi con un'altra, e tutti insieme a Natale».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.