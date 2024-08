Alena Seredova non perdona Gigi Buffon: «Proprio non ce la faccio»

Alena Seredova

L'ex portiere della Juventus preferì la giornalista Ilaria D'Amico alla modella ceca naturalizzata italiana. Era il 2014, ma ancora oggi la ferita non si è rimarginata.

La fine della relazione tra Gigi Buffon e Alena Seredova continua a catturare l'attenzione dei fan, nonostante siano trascorsi ormai dieci anni.

La coppia, che un tempo era uno dei simboli più amati del mondo dello sport e dello spettacolo, decise di separarsi nel 2014, quando venne alla luce la nuova relazione dell'ex portiere della Juventus con la giornalista Ilaria D'Amico.

Recentemente, Alena Seredova ha riaperto una finestra su quei ricordi rispondendo a una domanda diretta su Instagram. Quando un follower le ha chiesto: «Perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un'opzione?», la modella non ha esitato a rispondere con franchezza.

«Assolutamente no. Non vorrei che suonasse male, però... Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio. E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me», ha spiegato, rivelando così quanto sia stato difficile per lei considerare l'idea di un possibile ritorno con Buffon.

Alena e Gigi hanno mantenuto un rapporto civile e rispettoso

Nonostante la sofferenza causata dalla separazione, Alena e Gigi hanno saputo mantenere un rapporto civile e rispettoso, soprattutto per il bene dei loro due figli, David Lee e Louis Thomas. Tuttavia, la modella ha sempre avuto opinioni chiare sul concetto di «famiglia allargata».

In un'intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Oggi, Alena aveva espresso il suo punto di vista: «Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c'è soddisfazione per entrambi. Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica».

Entrambi hanno nuove vite amorose

La vita di Alena Seredova ha preso una nuova direzione quando ha incontrato Alessandro Nasi. Dopo nove anni di relazione e la nascita della loro figlia, Vivienne Charlotte, la coppia ha coronato il loro amore con il matrimonio nel giugno 2023.

La cerimonia civile si è svolta nella splendida città di Noto, in Sicilia, offrendo un contesto fiabesco per un giorno così speciale.

Parallelamente, anche Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si preparano a fare il grande passo. Le pubblicazioni del loro matrimonio sono state affisse il 12 luglio 2023 nei Comuni di Carrara e Milano, e la coppia celebrerà le nozze a Lucca, in Toscana.

Buffon, che ha recentemente concluso la sua brillante carriera calcistica, e D'Amico, celebre giornalista sportiva, si apprestano a intraprendere una nuova fase della loro vita insieme.

