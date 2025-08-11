Alena Seredova

Dopo aver perso 16 chili, la showgirl Alena Seredova si sente più leggera e svela: «È stato il mio corpo a chiedermi attenzione».

Covermedia Covermedia

Alena Seredova ha affrontato un cambiamento radicale, ritrovando il benessere dopo aver perso 16 chili.

«L'ho fatto per la salute», confida su Instagram, raccontando di aver reagito quando ha iniziato a percepire stanchezza e mancanza di energia. Ora, aggiunge con soddisfazione, «mi sento molto meglio, perché sono più leggera».

Durante una vacanza a Forte dei Marmi, la 47enne ha risposto con sincerità ai follower, spiegando che il desiderio di cura è nato innanzitutto da un ascolto del corpo: «Quando ho cominciato a sentire un po' più fatica, meno energia, ho detto: è il momento di iniziare a pensare realmente a me».

Non nega l'età e il passare del tempo: «Passa, passa, passa... e lo vedo sempre di più. Poi arriva quella ruga profonda nuova... ahi, ahi, questa è new entry».

Il tutto condito da una riflessione di forza: «Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare, ed è sicuramente faticoso e difficile ma... ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera».