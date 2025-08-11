  1. Clienti privati
Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»

Covermedia

11.8.2025 - 13:00

Alena Seredova
Alena Seredova

Dopo aver perso 16 chili, la showgirl Alena Seredova si sente più leggera e svela: «È stato il mio corpo a chiedermi attenzione».

Covermedia

11.08.2025, 13:00

11.08.2025, 14:41

Alena Seredova ha affrontato un cambiamento radicale, ritrovando il benessere dopo aver perso 16 chili.

«L'ho fatto per la salute», confida su Instagram, raccontando di aver reagito quando ha iniziato a percepire stanchezza e mancanza di energia. Ora, aggiunge con soddisfazione, «mi sento molto meglio, perché sono più leggera».

Durante una vacanza a Forte dei Marmi, la 47enne ha risposto con sincerità ai follower, spiegando che il desiderio di cura è nato innanzitutto da un ascolto del corpo: «Quando ho cominciato a sentire un po' più fatica, meno energia, ho detto: è il momento di iniziare a pensare realmente a me».

Non nega l'età e il passare del tempo: «Passa, passa, passa... e lo vedo sempre di più. Poi arriva quella ruga profonda nuova... ahi, ahi, questa è new entry».

Il tutto condito da una riflessione di forza: «Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare, ed è sicuramente faticoso e difficile ma... ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera».

Due ragazzi bloccati sopra Caprino, tratti in salvo dalla Rega
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Cassis riceve a Locarno il ministro degli Esteri del Regno Unito
Ecco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump

