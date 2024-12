A un anno dal matrimonio con Alessandro Nasi, Alena Seredova riflette sulla sua vita e sulla sua esperienza con la maternità durante il programma televisivo «Verissimo». La showgirl ha condiviso le sue opinioni sul libro del suo ex marito Gigi Buffon e sulla sua visione della famiglia.

Alena Seredova, a un anno dal suo matrimonio con Alessandro Nasi, ha condiviso riflessioni personali durante un'intervista a «Verissimo».

Come riporta «Leggo.it», la showgirl ha rivelato di aver affrontato un problema alla tiroide durante la gravidanza della sua ultima figlia, Vivienne Charlotte. «Dopo la gravidanza, il problema è scomparso, ma continuavo a prendere le medicine e quindi ero molto gonfia», ha spiegato.

Nonostante i commenti negativi ricevuti online riguardo al suo aspetto fisico, la modella e attrice ha dichiarato di essere tornata in forma e di sentirsi più forte che mai.

«È dispiaciuto di quello che mi ha fatto? Ci mancherebbe altro»

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, ha affrontato il tema del libro del suo ex marito, Gigi Buffon, recentemente pubblicato.

Alla domanda della conduttrice se avesse letto il volume, Seredova ha risposto con sicurezza: «Secondo te cosa c’è che non so su quel libro? Sono stata accanto a quell’uomo per oltre 10 anni, non penso di trovare un capitolo che mi possa sorprendere. Lui ha detto che è dispiaciuto di quello che mi ha fatto? Ci mancherebbe altro».

Inoltre ha sottolineato che, nonostante le difficoltà passate, ha sempre mantenuto un dialogo aperto con Buffon. Ma ha chiarito che la sua visione della famiglia non include l'idea di una famiglia patchwork, affermando: «La famiglia allargata non fa per me».

