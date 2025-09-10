Alessandra Amoroso IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Alessandra Amoroso ha dato il benvenuto alla sua bambina il 6 settembre, condividendo un tenero post sui social dopo aver portato il pancione in tour per l'Italia.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 6 settembre è nata la figlia della cantante Alessandra Amoroso.

La bimba si chiama Penelope Maria.

«Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te». Mostra di più

Dopo aver girato l'Italia con il suo pancione durante il tour estivo, Alessandra Amoroso si prende una pausa per godersi il meritato riposo post-parto.

La cantante ha annunciato la nascita della sua bambina, Penelope Maria, avuta con il compagno Valerio Pastore e avvenuta il 6 settembre 2025, con un post emozionante: «Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025».

Tre giorni dopo la nascita, la 39enne ha condiviso una foto in controluce su Instagram, mostrando la piccola e ringraziando chi le è stato vicino durante la gravidanza.

«Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore», ha scritto Alessandra.

Nelle sue stories, come riportato tra gli altri anche da «milleunadonna.it», la cantante salentina ha espresso gratitudine al personale dell'ospedale San Filippo Neri, dove è nata Penelope.

Ha menzionato anche diversi amici, tra i quali Fabio Bechini, Alessandra Zannetti e Assunta Fabi per il loro supporto.