  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco la conferma Alessandra Amoroso è diventata mamma, ecco la prima foto con la piccola Penelope

ai-scrape

10.9.2025 - 14:45

Alessandra Amoroso 
Alessandra Amoroso 
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Alessandra Amoroso ha dato il benvenuto alla sua bambina il 6 settembre, condividendo un tenero post sui social dopo aver portato il pancione in tour per l'Italia.

Igor Sertori

10.09.2025, 14:45

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il 6 settembre è nata la figlia della cantante Alessandra Amoroso.
  • La bimba si chiama Penelope Maria.
  • «Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te».
Mostra di più

Dopo aver girato l'Italia con il suo pancione durante il tour estivo, Alessandra Amoroso si prende una pausa per godersi il meritato riposo post-parto.

La cantante ha annunciato la nascita della sua bambina, Penelope Maria, avuta con il compagno Valerio Pastore e avvenuta il 6 settembre 2025, con un post emozionante: «Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025».

Tre giorni dopo la nascita, la 39enne ha condiviso una foto in controluce su Instagram, mostrando la piccola e ringraziando chi le è stato vicino durante la gravidanza.

«Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore», ha scritto Alessandra.

Nelle sue stories, come riportato tra gli altri anche da «milleunadonna.it», la cantante salentina ha espresso gratitudine al personale dell'ospedale San Filippo Neri, dove è nata Penelope.

Ha menzionato anche diversi amici, tra i quali Fabio Bechini, Alessandra Zannetti e Assunta Fabi per il loro supporto.

Durante il tour. Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»

Durante il tourAlessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

I più letti

Il dipendente di un'officina usa la Jaguar di un cliente per viaggi privati
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Il «bad boy» Ellison spodesta Musk, ora è lui il più ricco del mondo. Ecco chi è e quanti miliardi ha in più
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
La NASA: «Oggi è un giorno emozionante: su Marte possibili indizi di vita passata da indagare»

Altre notizie

Royal Family. Il principe Harry è a Londra per incontrare re Carlo

Royal FamilyIl principe Harry è a Londra per incontrare re Carlo

Ben 23 episodi. Jovanotti trasforma il «PalaJova» in una serie-evento su RaiPlay

Ben 23 episodiJovanotti trasforma il «PalaJova» in una serie-evento su RaiPlay

In visita in Gran Bretagna. Il principe Harry dona milioni di dollari, ma non c'è ancora una riunione di famiglia

In visita in Gran BretagnaIl principe Harry dona milioni di dollari, ma non c'è ancora una riunione di famiglia

Aveva 41 anni. Trovato senza vita l'ex Iena ed ex presidente del Palermo Paul Baccaglini

Aveva 41 anniTrovato senza vita l'ex Iena ed ex presidente del Palermo Paul Baccaglini