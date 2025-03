Alessandra Amoroso in dolce attesa? Aumentano le voci su una possibile gravidanza

Alessandra Amoroso

Secondo le ultime indiscrezioni, la cantante Alessandro Amoroso aspetterebbe una bambina dal compagno Valerio Pastore. Nessuna conferma ufficiale, ma il gossip impazza.

Covermedia Covermedia

Alessandra Amoroso potrebbe presto diventare mamma.

La notizia, ancora senza conferme ufficiali, è stata diffusa dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato sui social l'indiscrezione ricevuta da una fonte anonima ma ritenuta affidabile.

«Ho uno scoop, Alessandra Amoroso è incinta. A settembre nasce Penelope Maria Pastore», si legge nelle sue storie su Instagram.

Finora, né la cantante né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni per confermare o smentire la notizia. Tuttavia, il silenzio non ha fermato il tam-tam mediatico, che già ipotizza la nascita come il coronamento della storia d'amore con Valerio Pastore.

«Con Valerio ho scoperto un nuovo modo di amare ed essere amata»

Amoroso e Pastore sono legati dal 2021. Lui è un tecnico del suono e la loro relazione è iniziata dopo la rottura della cantante con l'ex compagno Stefano Settepani, con cui aveva vissuto una lunga relazione fino al 2020.

Nel corso di un'intervista al podcast «Mano sul cuore», lo scorso anno, Amoroso aveva parlato del suo rapporto con Pastore: «Con Valerio ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata».

Per ora, i fan attendono con curiosità una conferma ufficiale. Se la notizia fosse vera, Alessandra Amoroso comincerà una nuova, emozionante fase della sua vita.