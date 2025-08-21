  1. Clienti privati
Durante il tour Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»

ai-scrape

21.8.2025 - 16:01

La cantante italiana Alessandra Amoroso al concerto delle Terme di Caracalla a Roma durante il suo «Fino a Qui Summer Tour» (foto d'archivio).
La cantante italiana Alessandra Amoroso al concerto delle Terme di Caracalla a Roma durante il suo «Fino a Qui Summer Tour» (foto d'archivio).
IMAGO/Gruppo LiveMedia

Alessandra Amoroso, prossima all'ottavo mese di gravidanza, affronta le critiche ricevute per le sue esibizioni sul palco col pancione con determinazione e ironia. E difende la sua scelta di continuare a lavorare.

Alessia Moneghini

21.08.2025, 16:01

21.08.2025, 16:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In un'intervista a «Grazia», Alessandra Amoroso si difende dalle critiche ricevute per aver continuato a esibirsi incinta durante il suo «Fino a Qui Summer Tour».
  • «Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?», afferma la cantante.
  • Nonostante le difficoltà fisiche nell'esibirsi in dolce attesa, l'artista e la nascitura stanno bene: «Lei sta benissimo e se io sto bene, anche lei sta bene».
Mostra di più

Alessandra Amoroso, che si avvicina all'ottavo mese di gravidanza, continua a esibirsi con energia nel suo «Fino a Qui Summer Tour». Nonostante le critiche ricevute per la sua presenza sul palco in dolce attesa, la cantante risponde con schiettezza e ironia.

Come cita «Sky TG24», in un'intervista a «Grazia» ha dichiarato: «Le persone cercano sempre una giustificazione per tutto: la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro. Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?».

Sorprendentemente, le critiche più dure sono arrivate da alcune donne, parole che l'artista non augurerebbe «neppure alla mia peggiore nemica». Ma rassicura che sia lei che la bambina stanno bene: «Lei sta benissimo e se io sto bene, anche lei sta bene».

La cantante immagina la figlia come «l’esatto opposto» di sé

Esibirsi con il pancione comporta sfide fisiche, come una respirazione più impegnativa e cambiamenti nella voce. Alessandra lavora intensamente con la sua vocal coach, dedicandosi a esercizi di stretching, respirazione mirata e preparazione video prima di ogni concerto.

Guardando al futuro, immagina la figlia Penelope Maria come «l’esatto opposto» di sé – una principessina ordinata, mentre lei era una bambina vivace e ribelle.

Un pensiero va anche a Valerio Pastore, suo compagno e padre della futura bimba. Alessandra scherza sul suo buon proposito per il post-parto: «Non mandare a quel paese il mio compagno…» e spera di affrontare questo cambiamento «in pace e amore».

Intanto Valerio è convinto che Penelope avrà capelli rossi e occhi chiari. Riflettendo sulla maternità, la cantante desidera trasmettere alla figlia «l’amore per se stessa, la libertà, la scelta e il valore del lavoro».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

