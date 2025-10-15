Alessandra Amoroso sulla salute della figlia: «Basta bugie. State dando il peggio di voi»

Alessandra Amoroso in una foto d'archivio IMAGO/ZUMA Press Wire

Un post innocente di un osteopata ha scatenato una serie di falsità sulla salute della figlia di Alessandra Amoroso, diventate virali su Facebook. La cantante esprime il suo disappunto: «La gente sta dando il peggio di sé».

Hai fretta? blue News riassume per te Il 6 settembre Alessandra Amoroso ha dato alla luce la sua prima figlia, Penelope.

Il post innocente dell'osteopata pediatrico che la cantante frequenta con la figlia ha scatenato un'ondata di notizie false sulla salute della piccola.

«Alla bambina potrebbero non crescere correttamente le ossa», per esempio.

La cantante 39enne, tramite Facebook, ha deciso di fare chiarezza, sbottando: «Sono tutte buglie!». Mostra di più

Il 6 settembre Alessandra Amoroso ha dato alla luce la prima figlia, Penelope, avuta con il compagno e futuro marito Valerio Pastore.

Nonostante stia vivendo un momento di grande felicità familiare, come riporta anche «fanpage.it», sui social continuano a circolare notizie false e critiche, a cui ha deciso di rispondere una volta per tutte.

Il post innocente dell'osteopata

La cantante ha espresso il suo disappunto per le fake news che hanno preso di mira la sua piccola. Un'ondata di voci infondate sui social media ha portato alcuni a sostenere che la bambina «potrebbe non sviluppare correttamente le ossa».

Tutto è iniziato con un post innocente di un osteopata, specializzato in trattamenti pediatrici, che ha condiviso una foto con Penelope e un commento affettuoso: «La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni. Ma da una ventina di giorni la conosce anche la nuova arrivata Penelope…».

Mentre molti utenti hanno accolto con gioia l'immagine della cantante con la figlia, secondo «Oggi» altri hanno iniziato a diffondere teorie infondate, come quella secondo cui «alla bambina potrebbero non crescere correttamente le ossa», scatenando il caos.

Osteopatia neonatale

Di cosa si occupa l'osteopata neonatale? Aiuta il neonato ad attraversare le fasi dello sviluppo motorio e lo accompagna durante la crescita.

Tramite tecniche manuali dolci e non invasive l’osteopata aiutare a modellare e modificare, se è il caso, posture e movimenti, grazie alle strutture ossee e muscolari molto malleabili ed elastiche del bambino.

Lo sfogo di mamma Alessandra

Di fronte a queste voci, Alessandra Amoroso ha deciso di intervenire direttamente dal suo profilo Facebook.

«Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie».

Non si tratta del primo sfogo sui sociale da parte della cantante pugliese.

Ad agosto infatti, la 39enne, aveva sbottato rispondendo alle critiche sul fatto che continuasse il suo tour nonostante il pancione.