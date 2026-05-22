Alessandra Mussolini

Dalla stampa britannica ai rumor sui nuovi format tv: il caso mediatico della vincitrice continua a crescere anche dopo la finale del reality.

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A tre giorni dalla finale del «Grande Fratello Vip», Alessandra Mussolini continua a occupare il centro del dibattito televisivo.

La vittoria dell'ex parlamentare non si è fermata a Canale 5: il caso mediatico è stato rilanciato anche da diversi media stranieri, tra focus sul reality italiano e attenzione per la trasformazione televisiva della nipote di Sophia Loren.

La vittoria nel reality è diventata rapidamente qualcosa di più di un semplice risultato televisivo. Dentro la Casa, la Mussolini si è trasformata in uno dei motori narrativi dell'edizione, tra scontri, confessioni personali, meme virali e momenti che hanno dominato i social e il daytime.

Anche l'intervista rilasciata dopo la finale continua infatti a circolare online. A «Tgcom24», la vincitrice del reality è tornata sul litigio più duro vissuto nel programma: «Quando ho litigato con Antonella Elia mentre stavo mangiando quel piatto di spaghetti in brodo e volevo rovesciarglielo in testa».

Vedremo la Mussolini in un altro format d'intrattenimento?

Ma il vero tema, adesso, è il dopo-GF Vip. Secondo indiscrezioni rilanciate da «Oggi» e riprese da siti di spettacolo, Mediaset starebbe valutando nuove ospitate televisive e un possibile coinvolgimento della 63enne in un altro format d'intrattenimento nella prossima stagione.

Al momento non esistono conferme ufficiali.

Ed è proprio questo il punto che continua a far discutere il mondo tv: Alessandra Mussolini è uscita dal reality molto diversa da come era entrata.

La finale del 19 maggio ha chiuso il «GF Vip», ma il personaggio televisivo costruito dentro la Casa potrebbe essere appena entrato in una nuova fase.